૧૪ મહિના પછી નિફ્ટીએ રેકોર્ડ તોડ્યો, શેરબજારે રચ્યો ઇતિહાસ

મુંબઈ: શેરબજારે આજે ઇતિહાસ રચ્યો. ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરથી બજાર તેના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરથી નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું, પરંતુ આજે તેણે એક નવો ઉચ્ચતમ સ્તરે રેકોર્ડ બનાવ્યો. નિફ્ટી50 આજે લગભગ 90 પોઈન્ટ વધીને 26,295.55 પર પહોંચ્યો, જે તેનું રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તર છે.ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં, નિફ્ટી50 ઇન્ડેક્સનું રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તર 26,277.35 પોઈન્ટનું હતું. સેન્સેક્સનું રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તર 85,978.25 પોઈન્ટનું હતું. જો કે, આજે નિફ્ટીએ 26,295.55ના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો. જ્યારે સેન્સેક્સ હજુ સુધી તેના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યો નથી, તે ખૂબ નજીક છે. સેન્સેક્સ 300 પોઈન્ટ વધીને 85,912.94 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
BSE પર ટોચના 30 શેરોમાંથી, 11 નીચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે, જ્યારે 19 ઊંચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. બજાજ ફાઇનાન્સ અને બજાજ ફિનસર્વના શેર ટોચ પરફોર્મર છે. નીચા સ્તરે ટ્રેડ કરી રહેલા શેરોમાં ઝોમેટો અને કોટક મહિન્દ્રા બેંકનો સમાવેશ થાય છે.
ટોપ ગેઇનર્સ
ગણેશ હાઉસિંગના શેર 10 ટકાથી વધુ ઉપર છે. પટેલ એન્જિનિયરિંગના શેર પણ 10 ટકાથી વધુ ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. ટાટા ટેલી (મહા)ના શેર 5 ટકા અને જિલેટ ઇન્ડિયાના શેર પણ 5 ટકા ઉપર છે. તેજસ નેટવર્ક્સ 4 ટકાથી વધુ ઉપર છે. સ્વાન કોર્પોરેશન 2 ટકા ઉપર છે. તેવી જ રીતે, ટાટા પાવર, બજાજ ફાઇનાન્સ અને શ્રીરામ ફાઇનાન્સમાં 1.5 ટકાનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.85 શેરોમાં અપર સર્કિટBSE પર 3,321 શેરમાંથી, 1,853 શેરોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જ્યારે 1,262 શેરોમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. ટ્રેડિંગ દરમિયાન 206 શેરોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. 60 શેર 52-અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરને સ્પર્શી ગયા છે, જ્યારે 53 શેર 52-અઠવાડિયાના નીચલા સ્તરને સ્પર્શી ગયા છે. 85 શેરોમાં અપર સર્કિટ અને 60 શેરોમાં નીચલી સર્કિટ લાગી છે.
નોંધનીય છે કે બુધવારે શેરબજારમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, લાંબા સમય પછી નિફ્ટીમાં એક જ દિવસમાં 300 પોઈન્ટનો વધારો થયો હતો અને સેન્સેક્સમાં 1,000 પોઈન્ટનો વધારો થયો હતો. રોકાણકારોએ પણ નોંધપાત્ર વધારો કર્યો હતો. BSE માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશનમાં એક જ દિવસમાં ₹5.50 લાખ કરોડનો વધારો થયો હતો.