દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં NIAને મોટી સફળતા મળી

NIAએ દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લાના કાર બ્લાસ્ટ કેસમાં મોટી સફળતા મેળવી છે. આત્મઘાતી બોમ્બરના સહયોગી આમિર રશીદ અલીની દિલ્હીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જમ્મુ અને કાશ્મીરના સાંબોરા (પમ્પોર) ના રહેવાસી આમિરે ઉમર ઉન નબી સાથે મળીને કાવતરું ઘડ્યું હતું. હુમલામાં વપરાયેલી કાર અમીરના નામે નોંધાયેલી મળી આવી હતી.

આત્મઘાતી બોમ્બરની ઓળખ ઉમર ઉન નબી તરીકે થઈ છે, જે અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી (ફરીદાબાદ) ના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે. નબીની માલિકીની બીજી ગાડી પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે અને ફોરેન્સિક તપાસ ચાલી રહી છે.

દિલ્હીમાં 10 નવેમ્બરના રોજ થયેલા વિસ્ફોટમાં 10 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 25 ઘાયલ થયા હતા. NIAએ અત્યાર સુધીમાં 73 સાક્ષીઓની મુલાકાત લીધી છે. દિલ્હી, જમ્મુ અને કાશ્મીર, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ સાથે મળીને અનેક રાજ્યોમાં તપાસ ચાલી રહી છે. એજન્સી મોટા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરવા માટે અનેક કડીઓ પર કામ કરી રહી છે.

આતંકવાદી હુમલાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપી

NIA દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે NIA તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પમ્પોરના સાંબુરાનો રહેવાસી આરોપીએ આતંકવાદી હુમલો કરવા માટે કથિત આત્મઘાતી બોમ્બર ઉમર ઉન નબી સાથે કાવતરું ઘડ્યું હતું. આમિર દિલ્હીમાં કાર મેળવવામાં મદદ કરવા આવ્યો હતો જેનો ઉપયોગ આખરે વિસ્ફોટ કરવા માટે વાહન-જનન ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ એક્સપ્લોઝિવ ડિવાઇસ (IED) તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે NIA ફોરેન્સિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે IED વાહનના મૃત ડ્રાઇવરની ઓળખ ઉમર ઉન નબી તરીકે થઈ છે, જે પુલવામા જિલ્લાનો રહેવાસી અને ફરીદાબાદની અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં જનરલ મેડિસિન વિભાગમાં સહાયક પ્રોફેસર છે.

