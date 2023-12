દિલ્હીમાં ઈઝરાયેલી દૂતાવાસ પાછળ વિસ્ફોટ

દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં સ્થિત ઈઝરાયેલ દૂતાવાસની પાછળની ખાલી જમીન પર વિસ્ફોટ થયાના સમાચાર છે. અત્યાર સુધી પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ પોલીસને એક ફોન આવ્યો હતો જેમાં એક વ્યક્તિએ બ્લાસ્ટની વાત કરી હતી. મામલાની ગંભીરતાને જોતા પોલીસે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. સ્પેશિયલ સેલની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી રહી છે. મળતી માહિતી મુજબ, ફાયર બ્રિગેડને 5.45 વાગ્યે બ્લાસ્ટની માહિતી મળી હતી, ત્યારબાદ ફાયર અને પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા.

VIDEO | Israel Embassy’s security team inspects the area near the embassy after receiving information about an explosion. pic.twitter.com/fbv64UQ3ym — Press Trust of India (@PTI_News) December 26, 2023

ફાયર ઓફિસરના જણાવ્યા અનુસાર, બ્લાસ્ટ જેવી ઘટનાની ઘટના સ્થળ પર પુષ્ટિ થઈ નથી અને ન તો બ્લાસ્ટના કોઈ પુરાવા મળ્યા છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ સમગ્ર વિસ્તારમાં સતત તપાસ કરી રહી છે. વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ હાલ ઘટનાસ્થળે હાજર છે. દિલ્હી ફાયર સર્વિસના ડાયરેક્ટર અતુલ ગર્ગે કહ્યું કે દિલ્હી ફાયર સર્વિસને આજે સાંજે ચાણક્યપુરી વિસ્તારમાં ઈઝરાયેલ એમ્બેસી પાસે વિસ્ફોટનો કોલ મળ્યો હતો. હજુ સુધી ઘટનાસ્થળેથી કંઈ મળ્યું નથી. જો કે સામે કાશ્મીર ભવન પણ છે. તેના એક કર્મચારીએ જણાવ્યું કે લોકોએ તેમને કહ્યું કે તેઓએ જોરદાર અવાજ સાંભળ્યો. આ અવાજ શેનો હતો તે તપાસ બાદ જ ખબર પડશે. ઘટના સ્થળની તપાસ ચાલી રહી છે.

VIDEO | Delhi Police teams arrive at the spot after receiving information of an explosion near the Israel Embassy. More details are awaited. pic.twitter.com/FqSjRSW7uB — Press Trust of India (@PTI_News) December 26, 2023

અગાઉ પણ થયો હતો વિસ્ફોટ

આ પહેલા પણ દિલ્હીમાં ઈઝરાયેલ એમ્બેસીને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. 29 જાન્યુઆરી, 2021 ના ​​રોજ દિલ્હીમાં ઇઝરાયેલ એમ્બેસીની બહાર IED બ્લાસ્ટ થયો હતો. પોલીસને સ્થળ પરથી કેટલાક બોલ બેરિંગ પણ મળ્યા હતા. જેનો ઉપયોગ બોમ્બ બનાવવામાં કરવામાં આવ્યો હતો. આ પછી ઈઝરાયેલ એમ્બેસીને લઈને એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. ઈઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે કોઈ અપ્રિય ઘટના ન બને તે માટે કડક વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.