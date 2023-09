શું રાહુલ ગાંધી, અસદુદ્દીન ઓવૈસીની સીટો રિઝર્વ થશે?

નવી દિલ્હીઃ લોકસભામાં મહિલા બિલ અનામત પર વિચારવિમર્શ દરમ્યાન ગૃહપ્રધાન અમિત શાહનું એક નિવેદન ધ્યાન ખેંચનારું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે નવા સીમાંકનમાં જો વાયનાડ સીટ અનામત થઈ જાય તો કોંગ્રેસ એનો દોષ પણ મને જ આપશે. હૈદરાબાદની આરક્ષિત સીટ ઓવૈસી પણ રાજકારણ કરવાનો આરોપ લગાવશે. કેરળની વાયનાડ સીટથી કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી તો તેલંગાનાની હૈદરાબાદ સીટથી AIMIMના અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાંસદ છે. સીમાંકન લોકસભા અને વિધાનસભાના સીમા નિર્ધારણની પ્રક્રિયાને કહે છે. 2008માં છેલ્લી વાર દેશમાં સીમાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. સીમાંકનને કારણે એ સમયે સોમનાથ ચેટરજી, શિવરાજ પાટિલ અને રામકૃપાલ યાદવ જેવા નેતાઓએ પરંપરાગત સીટો ગુમાવવી પડી હતી. જો સીમાંકન થયું તો આ વખતે પણ કેટલાય નેતાઓની સીટ એની ચપેટમાં આવવાની ધારણા છે.

