સંભલ હિંસા એ ભાજપનું આયોજનબદ્ધ કાવતરું: અખિલેશ યાદવ

લખનૌઃ સંભલ હિંસાને સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવે ભાજપનું કાવતરું ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ભાજપ એના દ્વારા લોકોનું ધ્યાન બીજે દોરવા માગે છે. સંભલના અધિકારીઓ મનફાવે એ રીતે કામ કરી રહ્યા છે, જેમ કે તેઓ ભાજપના પાર્ટી કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરતા હોય એ રીતે કામ કરી રહ્યા છે. બંગલાદેશના મુદ્દે તેમણે કહ્યું હતું કે ભારત સરકારે આ વિશે વિચારવું જોઈએ. આ બધું ના થવું જોઈએ. જો તેઓ અમારા સંતોનું સન્માન નથી કરી શકતા તો તેઓ એક મજબૂત સરકાર હોવાનો દાવો કઈ રીતે કરી શકે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

સંભલની શાહી જામા મસ્જિદમાં સર્વે પર છેડાયેલા વિવાદ પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતાં સમાજવાદી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે હતું હતું કે આવા સર્વે દ્વારા દેશમાં અશાંતિ પેદા કરવાનું કાવતરું રચવામાં આવે છે.

VIDEO | “Since the day session started, Samajwadi Party has been trying to discuss the issue of Sambhal, it is because of the behaviour of the officials, they are acting arbitrarily, they are acting as a BJP worker, it was also so during the by-polls, such kind of behaviour was… pic.twitter.com/fJRN3M7tBi

