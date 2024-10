બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેવા PM મોદી રશિયા જવા રવાના

નવી દિલ્હીઃ PM મોદી બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે બે દિવસીય રશિયના પહોંચવાના છે. બ્રિક્સ સંમેલનમાં વિશ્વની નજર PM મોદી પર છે, કેમ કે રશિયામાં કયા દેશોના વડા સાથે તેમની દ્વિપક્ષી બેઠક થવાની છે. રશિયામાં ભારતના એમ્બેસેડર વિનયકુમારે કહ્યું હતું કે PM મોદી કઝાનમાં બ્રિક્સના દેશના સમકક્ષો સાથે દ્વિપક્ષી બેઠકો કરશે.

આજથી 16મા બ્રિકસ શિખર સંમેલનની શરૂઆત થઈ રહી છે. જેની બે દિવસીય કોન્ફરન્સની અધ્યક્ષતા રશિયા કરી રહ્યું છે. પીએમ મોદી કઝાન શહેરમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન સાથે મુલાકાત કરશે. પાંચ મહિનામાં બંને નેતાઓની આ બીજી મુલાકાત હશે.બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન પીએમ મોદી તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિ તૈયપ એર્દોગન અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયન અને જિનપિંગ સાથે પણ મુલાકાત થઈ શકે છે.

આ પહેલાં જુલાઈ, 2024માં પણ PM મોદીએ પુતિન સાથે ભારત-રશિયાની વાર્ષિક બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી હતી. જેમાં તેમણએ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો ઉકેલ લાવવા ઘણા પ્રયાસો કર્યા હતા. આ ઉપરાંત અન્ય વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

Leaving for Kazan, Russia, to take part in the BRICS Summit. India attaches immense importance to BRICS, and I look forward to extensive discussions on a wide range of subjects. I also look forward to meeting various leaders there.https://t.co/mNUvuJz4ZK

