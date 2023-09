મહાદેવ ‘સટ્ટેબાજ’ એપ કૌભાંડઃ EDએ દરોડામાં રૂ. 417 કરોડ જપ્ત કર્યા

મુંબઈઃ ઓનલાઇન સટ્ટેબાજી પ્લેટફોર્મ મહાદેવ બુક એપના પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રાકરનાં લગ્ન UAEમાં થયાં હતાં. ત્યાં એ લગ્ન સમારોહનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો વિડિયો ભારતીય એજન્સીઓને હાથ લાગ્યો છે. એ સમારોહમાં અનેક બોલીવૂડ ગાયકો અને અભિનેતાઓને પર્ફોર્મ કરવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને હવાલા દ્વારા રૂ. 200 કરોડથી વધુની ચુકવણી કરવામાં આવી હતી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ હાલમાં મુંબઈ, ભોપાલ, કોલકાતાના એ હવાલા ઓપરેટરોને ત્યાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડામાં રૂ. 417 કરોડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઓનલાઇન બુક બેટિંગ એપ ગેરકાયદે સટ્ટેબાજ વેબસાઇટોને સક્ષમ કરવા માટે ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મની વ્યવસ્થા કરવાવાળી મુખ્ય સિન્ડિકેટ છે. એના દ્વારા બેનામી બેન્ક એકાઉન્ટ્સમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. સટ્ટાથી થતી આવતને વિદેશી ખાતાંઓમાં મોકલવા માટે મોટા પાયે હવાલા ઓપરેશન કરવામાં આવે છે.

ED has conducted searches against the money laundering networks linked with Mahadev APP in cities like Kolkata, Bhopal, Mumbai etc and retrieved large amount of incriminating evidences and has frozen/seized proceeds of crime worth Rs 417 Crore. pic.twitter.com/GXHWCmKOuY

— ED (@dir_ed) September 15, 2023