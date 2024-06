લોકસભા સેશનનો પ્રારંભઃ મોદીએ કોંગ્રેસ પર સાધ્યું નિશાન

નવી દિલ્હીઃ આજથી 18મી લોકસભાનું સત્ર શરૂ થઈ ગયું છે. વડા પ્રધાન મોદીએ સાંસદ તરીકે શપથ લઈ લીધા બાદ પ્રોટેમ સ્પીકર ભર્તૃહરિ મહતાબે રાધા મોહન સિંહ અને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, ફગ્ગન સિંહ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહને શપથ અપાવ્યા હતા. તેમના પછી નવા સાંસદોને શપથ અપાવવામાં આવ્યા હતા.

લોકસભા સેશનના પ્રારંભે PM મોદીએ સંસદમાં મિડિયાને સંબોધિત કરતાં બધા સાંસદોનું સ્વાગત કર્યું હતું. તેમણે સંસદના નવા ભવનમાં શપથ સમારોહનો ઉલ્લેખ કરતાં ઇમર્જન્સીની તારીખ પર બોલતાં કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું હતું.

Proud to serve our nation. Taking oath as a Member of Parliament.https://t.co/0JnLbdOzkc

— Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2024