આતંકવાદી તહવ્વુર રાણાની પહેલી તસવીર સામે આવી

મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાના મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી તહવ્વુર રાણાને અમેરિકાથી ભારત લાવવામાં આવ્યો છે. તેમનો પહેલો ફોટો પણ સામે આવ્યો છે. NIA એ તેમનો ફોટો જાહેર કર્યો છે. તે પાછળની બાજુથી દેખાય છે. તેના વાળ સાવ સફેદ થઈ ગયા છે. જોકે, જે ફોટો જાહેર થયો છે તેમાં તેનો ચહેરો દેખાતો નથી. રાણાને અમેરિકાથી પ્રત્યાર્પણ કરીને ભારત લાવવામાં આવ્યો છે.

National Investigation Agency (NIA) evening formally arrested Tahawwur Hussain Rana, the key conspirator in the deadly 26/11 Mumbai terror attacks, immediately after his arrival at IGIA, New Delhi, following his successful extradition from the United States. NIA had secured… pic.twitter.com/qL33RWoA3y

— IANS (@ians_india) April 10, 2025