મુંબઈ હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ તહવ્વુર રાણાને દિલ્હી લવાયો

26/11 મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ તહવ્વુર રાણાને ભારત લાવવામાં આવ્યો. ઘણા પ્રયત્નો પછી તેને અમેરિકાથી ભારત લાવવામાં આવ્યો. તહવ્વુર રાણા એક ખાસ વિમાન દ્વારા દિલ્હીના પાલમ એરપોર્ટ પર ઉતારવામાં આવ્યો હતો. NIA દ્વારા આતંકવાદી રાણાની ધરપકડ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. હવે તેમને કડક સુરક્ષા વચ્ચે NIA મુખ્યાલય લાવવામાં આવશે.

Delhi: Security tightened at NIA Headquarters as DG’s vehicle arrives. Following the arrest, medical examination of the 26/11 attack mastermind Tahawwur Rana will be conducted as part of the legal process pic.twitter.com/iD5xgsTSqt

— IANS (@ians_india) April 10, 2025