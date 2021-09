યુટ્યુબ પર વિડિયો અપલોડ કરીને કમાણી કરતા ગડકરી

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એક વાત વારંવાર કહે છે કે આપત્તિમાં અવસર…કેન્દ્રીય પ્રધાન નીતિન ગડકરીએ એને આત્મસાત્ કરી છે. તેમણે કોરોના રોગચાળાના કાળમાં કમાણીનો વધુ એક રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે. ઇન્દોરમાં કેટલાય રોડ પ્રોજેક્ટનું ઉદઘાટન અને પાયાનો પથ્થર મૂકતા આ વાત કહી હતી. આમ જ રમતાં-રમતાં શરૂ કરવામાં આવેલું કામ હવે પ્રતિ મહિને તેમને રૂ. ચાર લાખ આપીને જઈ રહ્યું છે.

ગડકરીએ કોરોના લોકડાઉનની વાર્તા સંભળાવી હતી. બે ચીજવસ્તુ મને કોવિડે આપી હતી, જે હું શેર કરી રહ્યો છું. હું ઘરમાં યુટ્યુબ પર જોતાં અનેક આઇટમ બનાવું છું અને બીજી ચીજમાં વિડિયો કોન્ફરન્સથી બોલવા લાગ્યો તો વર્લ્ડમાં અમેરિકા, ન્યુ ઝીલેન્ડ, જર્મની, યુનિવર્સિટીઝ… એટલી જગ્યાએ ભાષણ આપવાની તક મળી. મેં ક્યારેય કલ્પના નહોતી કરી. આજે મને પ્રતિ મહિને રૂ. ચાર લાખ મળે છે.

In COVID time, I did two things – I started cooking at home & giving lectures through video conference. I delivered many lectures online, which were uploaded on YouTube. Owing to huge viewership, YouTube now pays me Rs 4 lakhs per month: Union Minister @nitin_gadkari pic.twitter.com/umFAQCVQEa

