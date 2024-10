તિરુપતિ પ્રસાદ વિવાદમાં બનશે પાંચ સભ્યોની SIT: સુપ્રીમ કોર્ટ

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે તિરુપતિ વિવાદમાં SIT બનાવવાનું એલાન કર્યું છે. પાંચ સભ્યોની એક ટીમ બનાવવાની વાત થઈ છે. SITની આ ટીમમાં CBI અધિકારીઓથી માંડીને FMCGના સભ્યોને સામેલ કરવામાં આવશે. આ કેસ યેનકેનપ્રકારેણ રાજકારણને દૂર રાખવામાં આવશે અને તમામ ધ્યાન માત્ર તપાસ પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.

સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રચેલી SITને નાબૂદ કરી દીધી. હવે આ કેસની તપાસ કરનારી નવી SITમાં CBIના બે અધિકારીઓ હશે. આ ઉપરાંત ટીમમાં બે લોકો રાજ્ય પોલીસના અને FSSAIના એક અધિકારી પણ હશે. આ આદેશ આપતી વખતે કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ મામલાની નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઈએ. જોકે સોલિસિટર જનરલે જૂની SITમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો, પરંતુ તેમ છતાં સુપ્રીમે નવી SITની રચના કરી દીધી.

I welcome the Honourable Supreme Court’s order of setting up SIT, comprising officers from CBI, AP Police and FSSAI to investigate the issue of adulteration of Tirupati laddu.

Satyamev Jayate.

Om Namo Venkatesaya.

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 4, 2024