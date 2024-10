મોદી કેબિનેટ: ખેડૂતો માટે એક લાખ કરોડની યોજનાઓને મંજૂરી

ખેડૂતોની આવક વધારવા અને મધ્યમ વર્ગ માટે ખાદ્ય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મોટો નિર્ણય લેતા કેન્દ્ર સરકારે કૃષિ સંબંધિત બે યોજનાઓને મંજૂરી આપી છે. કેન્દ્ર અને રાજ્યો આના પર 1 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ ખર્ચ કરશે. જેમાં PM રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના (RKVY) માટે રૂ. 57,074.72 કરોડ અને કૃષ્ણનાતિ યોજના (KY) માટે રૂ. 44,246.89 કરોડનો સમાવેશ થાય છે.

બે કૃષિ યોજનાઓ

ગુરુવારે કેબિનેટની બેઠક પછી, કેન્દ્રીય પ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે બંને કૃષિ યોજનાઓ (કૃષિ વિકાસ યોજના અને કૃષ્ણનાતિ યોજના) પર કુલ પ્રસ્તાવિત ખર્ચમાં કેન્દ્રીય હિસ્સાનો અંદાજિત ખર્ચ રૂ. 69,088.98 કરોડ થશે. રાજ્યોનો હિસ્સો રૂ. 32,232.63 કરોડ રહેશે.

ખાદ્ય સુરક્ષામાં આત્મનિર્ભરતા

આ રકમ રાજ્ય સરકારો દ્વારા ખર્ચવામાં આવશે. આ રકમથી રાજ્યો તેમની જરૂરિયાત મુજબ યોજનાઓ બનાવી શકશે. પીએમ રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના દ્વારા, મર્યાદિત કુદરતી સંસાધનો દ્વારા કૃષિની ટકાઉપણું જાળવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત કૃષ્ણાન્નતિ યોજના દ્વારા ખાદ્ય સુરક્ષામાં આત્મનિર્ભરતા હાંસલ કરવામાં આવશે.

કૃષ્ણનાતિ યોજના

કેબિનેટે તેલીબિયાંમાં આત્મનિર્ભર બનવા માટે રૂ. 10,103 કરોડની ખાદ્ય તેલ યોજના પર રાષ્ટ્રીય મિશનને મંજૂરી આપી છે. કૃષ્ણનાતિ યોજના હેઠળ મંજૂર કરાયેલી નવ યોજનાઓમાંની આ એક છે. આ અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકારનું લક્ષ્ય વર્ષ 2031 સુધીમાં ખાદ્ય તેલનું ઉત્પાદન 12.7 મિલિયન ટનથી વધારીને 20 મિલિયન ટન કરવાનું છે.

Empowering India’s cultural heritage!

In a landmark decision to promote and conserve India’s ancient cultural languages, the Modi government has conferred Classical Language status to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali.#CabinetDecisions pic.twitter.com/kKViqCMsk5

— BJP (@BJP4India) October 3, 2024