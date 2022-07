EDએ WBના મંત્રી પાર્થ ચેટરજીની ધરપકડ કરી

કોલકાતાઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (EDએ) મમતા બેનરજીના મંત્રી પાર્થ ચેટરજીની ધરપકડ કરી છે. શિક્ષક ભરતી કૌભાંડ મામલે પાડવામાં આવેલા દરોડા અને તેમની સઘન પૂછપરછ પછી ચેટરજીની કોલકાતા સ્થિત તેમના ઘરેથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. EDએ તેમની સાથે તેમની નજીકની સહયોગી અર્પિતા મુખરજીની પણ ધરપકડ કરી છે. પશ્ચિમ બંગાળના મંત્રી પાર્થ ચેટરજીની નજીકની સહયોગી અર્પિતા પાસેથી દરોડા પાડીને રૂ. 20 કરોડ રોકડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, એમ EDએ જણાવ્યું હતું.

EDના ટ્વિટર હેન્ડલથી શુક્રવારે એક ટ્વીટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળ સ્કૂલ સેવા પંચ અને પશ્ચિમ બંગાળની શિક્ષા પરિષદની ભરતી ભ્રષ્ટાચાર તપાસના સિલસિલામાં કેટલીય જગ્યાઓએ તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેની સાથે નોટોના બંડલના ફોટો શેર કરવામાં આવ્યા હતા.

ED is carrying out search operations at various premises linked to recruitment scam in the West Bengal School Service Commission and West Bengal Primary Education Board. pic.twitter.com/i4dP2SAeGG

— ED (@dir_ed) July 22, 2022