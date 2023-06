UP, કાશ્મીરથી માંડીને NCR સુધી ભૂકંપના આંચકાઃ 5.4ની તીવ્રતા

નવી દિલ્હીઃ ઉત્તર ભારતમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવવામાં આવ્યા હતા. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભૂકંપનીના આંચકાની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 5.4 રહી હતી. આ ભૂકંપનું કેન્દ્ર જમ્મુ-કાશ્મીરના કિશ્તેવાડ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. મિડિયા અહેવાલો મુજબ ભૂકંપના આંચકા જમ્મુ-કાશમીર સિવાય લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તરાખંડ સિવાય દિલ્હીના NCRમાં પણ અનુભવાયા હતા. ભારત સહિત ત્રણ દેશોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભૂકંપ આવ્યો, ત્યારે સ્કૂલમાં બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ જેવો ભૂકંપ આવ્યો, એટલે બાળકો સ્કૂલોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા.

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કિશ્તવાડથી 30 કિમી દૂર દક્ષિણ-પૂર્વમાં ભૂકંપનું એપિ સેન્ટર બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. વળી, આ ભૂકંપનું કેન્દ્ર જમ્મુ-કાશ્મીરના ડોડામાં હતું. એની ઊંડાઈ જમીનથી છ કિલોમીટર અંદર હતી. રિક્ટર સ્કેલ પર એની તીવ્રતા 5.4 માપવામાં આવી હતી.

આ પહેલાં માર્ચમાં ભારતનાં ઘણાં રાજ્યોમાં જોરદાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. રિક્ટર સ્કેલ પર એ ભૂકંપની તીવ્રતા 6.6 હતી. ભૂકંપની અસર દિલ્હી-NCR, ઉત્તર પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ, પંજાબ, મધ્ય પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ સહિત ઉત્તર ભારતમાં જોવા મળી હતી. ભૂકંપનું કેન્દ્ર અફઘાનિસ્તાનનો હિંદુ કુશ પ્રદેશ હતો.

Earthquake of Magnitude:5.4, Occurred on 13-06-2023, 13:33:42 IST, Lat: 33.15 & Long: 75.82, Depth: 6 Km ,Location: Doda, Jammu and Kashmir, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/OyJTMLYeSm@ndmaindia @Dr_Mishra1966 @Indiametdept @KirenRijiju pic.twitter.com/6Ezq3dbyNE

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) June 13, 2023