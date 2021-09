દિલ્હીમાં વરસાદે 46-વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યોઃ ઓરેન્જ એલર્ટ જારી

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી-એનસીઆરમાં શુક્રવારથી ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જે શનિવાર સુધી ચાલુ છે. દિલ્હીમાં આ વર્ષે વરસાદે 11 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. 2010 પછી એ પહેલી વાર છે. દિલ્હીમાં વરસાદનો સ્તર 1000 મિલીમીટરને પાર થયો છે. દિલ્હીમાં ભારે વરસાદને કારણે કેટલાય વિસ્તારોમાં રસ્તા પર પાણી ભરાયાં છે. ઇન્દિરા ગાંધી એરપોર્ટ પર કેટલાંક ફૂટ પાણી ભરાયાં છે.

હવામાન વિભાગે આગામી કેટલાક કલાકો દરમ્યાન વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે. કડાકાભડાકા અને તેજ ઝડપી પવનોની વચ્ચે પારો ત્રણથી ચાર ડિગ્રી ગગડ્યો હતો. જોકે મધુ વિહાર સહિત કેટલાય વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું છે. તાપમાનમાં ઘટાડો થવાથી લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

11/09/2021: 12:10 IST; Thunderstorm with heavy to very heavy intensity rain would occur over and adjoining areas of few places of Delhi( Akshardham, Shahadra, Preet Vihar), NCR (Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Loni Dehat, Hindon AF, Indirapuram, Chapraula )

