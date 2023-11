કોંગ્રેસને હિન્દુઓના ટેકાની નથી જરૂરઃ આચાર્ય પ્રમોદ કૃષ્ણમ

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં નામ ના હોવા પર પાર્ટીના નેતા આચાર્ય પ્રમોદ કૃષ્ણમે કહ્યું હતું કે નારાજગીનું કોઈ કારણ નથી. કોંગ્રેસને હિન્દુઓના ટેકાની જરૂર નથી અથવા હિન્દુ ધર્મ ગુરુને સ્ટાર પ્રચારક બનાવવાનો હેતુ છે, એમાં પક્ષને કોઈ ખામી નજર આવતી હોય.

તેમણે કહ્યું હતું કે મેં અનુભવ્યું છે કે કોંગ્રેસમાં કેટલાક એવા નેતા છે, જે ભગવાન રામથી નફરત કરે છે. આ નેતા હિન્દુ શબ્દથી પણ નફરત કરે છે. તેઓ હિન્દુ ધાર્મિક ગુરુઓનું પણ અપમાન કરવા ઇચ્છે છે. તેમને પસંદ નથી કે પાર્ટીમાં એક હિન્દુ ધર્મગુરુ હોવો જોઈએ.

On being asked why he is not campaigning for the party in poll-bound states, Congress leader Acharya Pramod Krishnam says,” There is no reason to be upset. Maybe they (the party leadership) don’t want the support of Hindus.

