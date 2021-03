મમતા પર હુમલો કે ઘટના? : ECએ રિપોર્ટ માગ્યો

નંદીગ્રામઃ પશ્ચિમ બંગાળના નંદીગ્રામમાં ચૂંટણીપ્રચારમાં મુખ્ય પ્રધાન મમતા બેનરજી ઇજાગ્રસ્ત થયાં છે. તેમને SSKM હોસ્પિટલમાં સારવાર જારી છે. તેમને પગમાં ઇજા થઈ છે. મોડી રાત્રે તેમના એક્સ-રે અને ઈસીજી રિપોર્ટની તપાસ આવી ગઈ છે. ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે તેમના પગમાં ફ્રેક્ચર નથી થયું, પણ તેમના પગમાં સોફ્ટ ટિશ્યુ ડેમેજ છે. મમતાએ પગમાં ઇજા થયા પછી છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ કરી હતી. રાત્રે તેમનું સીટી સ્કેન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમના પગમાં કામચલાઉ પ્લાસ્ટર પણ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે આગામી 48 કલાક મમતા બેનરજીને ડોક્ટરોના દેખરેખમાં રહેશે.

મમતા બેનરજીએ કહ્યું હતું કે નંદીગ્રામમાં તેમને કેટલાક લોકોએ ધક્કામુક્કી કરી હતી. ચાર-પાંચ લોકોએ તેમની કારને ધક્કો માર્યો હતો અને તેમનો દરવાજો બંધ કર્યો હતો, એ સમયે તેમની પાસે કોઈ સુરક્ષા કર્મચારી નહોતો. આ ઘટનામાં તેમને ડાબા હાથના ખભામાં બાજુમા અને ગળામાં ઇજા થઈ હતી.

.@BJP4Bengal Brace yourselves to see the power of people of BENGAL on Sunday, May 2nd.

Get READY!!! pic.twitter.com/dg6bw1TxiU

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) March 10, 2021