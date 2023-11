દિલ્હીમાં ફરી એક વાર વાયુ ઇમર્જન્સીઃ AQI 800ને પાર!

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી-NCRમાં પ્રદૂષણ અત્યંત ‘ગંભીર’ સ્તરે પહોંચી ચૂક્યું છે. દિલ્હીનાં કેટલાંક સ્થળોએ AQI 800ને પાર થઈ ચૂક્યો છે. ઉપ રાજ્યપાલ વીકે સકસેનાએ CM અને પર્યાવરણ મંત્રીની સાથે બેઠક બોલાવી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે હું લોકોને અપીલ કરું છું કે તેઓ શક્ય એટલું ઘરની અંદર રહે. ખાસ કરીને બાળકો અને વડીલોને બહારના પ્રદૂષિત વાતાવરણમાં ના રાખે.

દિલ્હી NCRમાં વાયુ ગુણવત્તા સિવિયર એટલે કે ગંભીર શ્રેણીમાં આવી ચૂકી છે. કેન્દ્ર સરકારના વાયુ ગુણવત્તા નિગરાની તંત્ર ‘સફર’ મુજબ સૌથી ખરાબ શ્રેણી છે. દિલ્હીનો સરેરાશ AQI 504 થઈ ચૂક્યો છે. જ્યારે સફરમાં મહત્તમ મર્યાદા 500ની છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં સ્થિતિ એનાથી પણ વધુ ખરાબ છે.

What do we do with growth, if we can not even breathe properly!

I am in #Delhi today. I am sharing the image of the morning sky of Delhi, taken at 8:45am. How dirty it looks! Even the Sun is looking like a dot. #AQI in some areas is over 750!

We humans pollute the same air… pic.twitter.com/nQhKMHSJnM

— Chetan S Solanki (@DrChetanSolanki) November 3, 2023