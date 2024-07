બજેટ સત્રથી પહેલાં PM મોદીએ વિપક્ષને આપ્યો કડક સંદેશ

નવી દિલ્હીઃ આજથી 18મી લોકસભાના પહેલા બજેટ સત્રનો પ્રારંભ થયો છે. એ પહેલાં વડા પ્રધાન મોદીએ મિડિયાથી વાતચીત કરતાં વિકસિત ભારત યાત્રાના નવા લક્ષ્ય પર ચર્ચા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે હવે સમય આવી ગયો છે ગેરન્ટીઓને જમીન પર ઉતારવાનો.

વડા પ્રધાનને વિપક્ષ પર નકારાત્મક રાજકારણ રમવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. કેટલાક પક્ષો લાભ માટે સંસદનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે. PMનો અવાજ દબાવવાના પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

PM મોદીએ કહ્યું હતું કે હું દેશના બધા સાસંદોને આગ્રહ કરું છું કે જાન્યુઆરીથી માંડીને અત્યાર સુધી આપણે જેટલો સંઘર્ષ કરવાનો હતો, એ કર્યો, પરંતુ હવે એ દોર ખતમ થયો છે. જનતાએ નિર્ણય આપી દીધો છે. બધી પાર્ટીઓને કહેવા ઇચ્છીશ કે તેઓ પાર્ટી લાઇનથી ઉપર ઊઠીને ખુદને દેશના પ્રતિ સમર્પિત કરે અને આગામી 4-5 વર્ષ સુધી સંસદના એ ગરિમામય મંચનો ઉપયોગ કરે. જાન્યુઆરી, 2029ના ચૂંટણી વર્ષમાં તમે કોઈ પણ ખેલ ખેલી શકો છો, પરંતુ ત્યાં સુધી આપણે ખેડૂતો યુવાઓ અને દેશના સશક્તીકરણમાં ભાગ લઈએ.

