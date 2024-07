ઉન્નાવ રોડ અકસ્માતમાં 18 લોકોનાં મોત, 20 ઘાયલ

લખનૌઃ ઉત્તર પ્રદેશના ઉન્નાવમાં ભીષણ રોડ અકસ્માત થયો છે. આગરા-લખનૌ એક્સપ્રેસ વે પર સ્લીપર બસ અને ટેન્કરની વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં 18 લોકોનાં મોત થયાં છે. મૃતકોમાં બે મહિલાઓ અને એક બાળક પણ સામેલ છે. આ અકસ્માતમાં 20થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. બિહારના શિવગઢથી દિલ્હી જઈ રહેલી સ્લીપર બસ બેહટા મુજાવર પોલીસ સ્ટેશન ક્ષેત્રમાં હવાઈ પટ્ટી પર ટેન્કર સાથે જોરથી અથડાઈ હતી. આ ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બસના ફુરચેફુરચા ઊડી ગયા હતા.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ બિહારના સીતામઢીથી દિલ્હી જઈ રહેલી ડબલ ડેકર બસ સવારે 4.30 કલાકે ઉન્નાવના બેહટા મુજાવર પોલીસ સ્ટેશનના ગઢા ગામની સામે પહોંચી, ત્યારે દૂધના ટેન્કરનો ઓવરટેક કરવના પ્રયાસમાં ટક્કર થઈ હતી. આ ટક્કર એટલી ભીષણ હતી કે બસ બે ભાગોમાં ફાટી ગઈ હતી. ઘટનાની માહિતી મળતા ઘટનાસ્થળે SP અને DM પહોંચ્યા હતા. મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased in the mishap in Unnao. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/rZDoM9sqeY

— PMO India (@PMOIndia) July 10, 2024