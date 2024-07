PM મોદીને રશિયાનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મળ્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રશિયાની બે દિવસીય મુલાકાતે છે. આ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને રશિયાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ‘ઓર્ડર ઓફ સેન્ટ એન્ડ્ર્યુ ધ એપોસ્ટલ’થી નવાજવામાં આવ્યા છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પીએમ મોદીને આ સન્માન આપ્યું છે. પીએમ મોદીએ આ સન્માનને ભારતના 140 કરોડ લોકોનું સન્માન ગણાવ્યું છે. ભારત અને રશિયા વચ્ચેની ભાગીદારી અને મિત્રતાને વધુ મજબૂત કરવાના તેમના પ્રયાસોને કારણે વડાપ્રધાન મોદીને આ સન્માન આપવામાં આવ્યું છે. સેન્ટ એન્ડ્રુને ઈસુના પ્રથમ પ્રેરિત અને રશિયાના આશ્રયદાતા સંત માનવામાં આવે છે. તેમના માનમાં, આ એવોર્ડ પીટર ધ ગ્રેટ દ્વારા વર્ષ 1698 માં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સન્માન સૌથી ઉત્કૃષ્ટ નાગરિક અથવા લશ્કરી યોગ્યતા માટે આપવામાં આવે છે.

Honoured to receive the Order of St. Andrew the Apostle. I dedicate it to the people of India. https://t.co/62BXBsg1Ii

— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024