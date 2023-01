નાશિક: બ્લાસ્ટ બાદ ફેક્ટરીમાં આગ, 2ના મોત, 17 ઘાયલ

મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લામાં આવેલી પોલી ફિલ્મ ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો છે. વિસ્ફોટ બાદ ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ અકસ્માતમાં બે લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 17 લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. માહિતી મળતા જ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે ઘાયલોને મળવા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. મુખ્યમંત્રીએ મૃતકોના પરિવારજનોને 5 લાખ રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા લોકોની સારવારનો ખર્ચ રાજ્ય સરકાર ઉઠાવશે.

A massive fire incident at a industry located at Igatpuri #Maharashtra. Prompt & timely response by #SouthernCommand Search & Rescue Helicopter requisitioned by civil administration to evacuate casualty.#SouthernCommandYodha#HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/0vHqRgTfZD

— Southern Command INDIAN ARMY (@IaSouthern) January 1, 2023