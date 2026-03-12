ગુજરાતના ચાર શહેરોમાં નમો સ્વદેશી અર્બન મોલ્સનું આયોજન

ગાંધીનગર: ગુરુવારે રાજ્ય સરકારે એક મહત્વની જાહેરાત કરી છે. સ્થાનિક કારીગરો, સ્વ-સહાય જૂથો અને નાના વેપારીઓ માટે બજારોનું વિસ્તરણ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સરકારની આ પહેલ હેઠળ ગુજરાતના ચાર મુખ્ય શહેરોમાં સ્વદેશી ઉત્પાદનોને સમર્પિત કાયમી જગ્યાઓ સ્થાપવામાં આવશે.
ગુજરાત શહેરી આજીવિકા મિશન (GULM) હેઠળ અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં ‘નમો સ્વદેશી અર્બન મોલ્સ’ સ્થાપવામાં આવશે. આ કાયમી શહેરી બજારોમાં સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત માલ સીધા ગ્રાહકોને વેચી શકાશે. શહેરી વિસ્તારોમાં સ્વદેશી ઉત્પાદનોના વેચાણને મજબૂત બનાવવા અને આજીવિકાને ટેકો આપવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ દ્વારા આ પહેલનો અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, મોલ્સ સંગઠિત અને આધુનિક જગ્યાઓ પ્રદાન કરશે જ્યાં કારીગરો, સ્વ-સહાય જૂથો સાથે સંકળાયેલી મહિલાઓ, શેરી વિક્રેતાઓ અને નાના પાયાના ઉદ્યોગો તેમના ઉત્પાદનો પ્રદર્શિત અને વેચી શકે છે.
આ કાર્યક્રમ ગુજરાતના શહેરી કેન્દ્રોમાં આયોજિત અગાઉના ‘સ્વદેશી મેળાઓ’ પર આધારિત છે. રાજ્યના શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025-26 દરમિયાન, પ્લાસ્ટિક-મુક્ત સ્વદેશી (સ્વદેશી) મહોત્સવના ભાગ રૂપે 16 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં આવા મેળાઓ યોજવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત મોલ્સનો હેતુ તે કામચલાઉ મોડેલને કાયમી બજારમાં રૂપાંતરિત કરવાનો છે, જેનાથી ઉત્પાદકો આખા વર્ષ દરમિયાન સ્થિર રિટેલ આઉટલેટનો ઉપયોગ કરી શકે. રાજ્ય સરકારે આ વર્ષના બજેટમાં ‘નમો સ્વદેશી અર્બન મોલ્સ’ ની સ્થાપના અને ભવિષ્યમાં સ્વદેશી મેળાઓનું આયોજન કરવા માટે રૂ. 45 કરોડ ફાળવ્યા છે.