ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ યથાવત, આજે પણ ત્રણ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ

અમદાવાદ: છેલ્લા બે દિવસથી સમગ્ર ગુજરાતમાં સતત વરસી રહેલા મુશળધાર વરસાદને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ અને વ્યાપક જળબંબાકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. જોકે, રાહતના કોઈ એંધાણ દેખાઈ રહ્યા નથી, કારણ કે ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આગામી કેટલાક દિવસો સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં સક્રિય થયેલી મલ્ટિપલ સિસ્ટમ્સના કારણે ગુજરાત પર ભારે વરસાદી આફત મંડરાઈ રહી છે.
24 થી 29 જુલાઈ સુધીની આગાહી
24 જુલાઈ (શુક્રવાર): રેડ એલર્ટ
પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં અત્યંત આફતજનક વરસાદનું રેડ એલર્ટ. સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી અને સુરેન્દ્રનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના બાકીના જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ.
25 જુલાઈ (શનિવાર): ઓરેન્જ અને યલો એલર્ટ
સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ. રાજ્યના બાકીના ભાગોમાં 30-40 kmph ની ઝડપે પવન, વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે હળવાથી મધ્યમ અને છૂટાછવાયા ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ.
26 જુલાઈ (રવિવાર): ઓરેન્જ એલર્ટ
સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ. બાકીના તમામ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ અને પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા.
27 જુલાઈ (સોમવાર): યલો એલર્ટ
બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠામાં ભારે વરસાદ. બાકીના ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડશે.
28-29 જુલાઈ (મંગળ-બુધ): વરસાદનું જોર ઘટશે
28 જુલાઈએ માત્ર બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા અને સાબરકાંઠામાં યલો એલર્ટ રહેશે. જ્યારે 29 જુલાઈથી સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ઘટીને માત્ર હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે.ગુજરાતમાં કેમ વરસી રહ્યો છે આટલો ભારે વરસાદ?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, એક સાથે 3 થી 4 હવામાન સિસ્ટમ્સ સક્રિય થવાને કારણે ગુજરાતમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે,
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મોન્સૂન ટ્રફ (Monsoon Trough): દરિયાઈ સપાટી પર મોન્સૂન ટ્રફ જેસલમેર, કોટા, ગુના, દામોહ, ડાલ્ટોનગંજથી થઈને ઉત્તર-પૂર્વ બંગાળની ખાડી સુધી લંબાયેલી છે.
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ઈસ્ટ-વેસ્ટ શીયર ઝોન (East-West Shear Zone): 23°N અક્ષાંશ પર અરબ સાગરથી મણિપુર સુધી લંબાયેલો શીયર ઝોન દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ અને બંગાળ પરથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ઉત્તર મધ્ય પ્રદેશ પરનું સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન પણ આમાં ભળી ગયું છે.
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વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન: જમ્મુ પર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને દક્ષિણ-પૂર્વ રાજસ્થાન પર અપર એર સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન સક્રિય હોવાથી પશ્ચિમી પવનો ગુજરાત તરફ ભેજ ખેંચી રહ્યા છે.