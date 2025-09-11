‘શોમાં મુંબઈને બૉમ્બે કહેવાનું બંધ કરો’, મનસે નેતાની કપિલ શર્માને ચેતવણી

મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (મનસે)એ ગુરુવારે હાસ્ય કલાકાર અને અભિનેતા કપિલ શર્માને ચેતવણી આપી છે કે તેઓ તેમના શોમાં મુંબઈને ‘બોમ્બે’ અથવા ‘બમ્બઈ’ કહેવાનું બંધ કરે. તેમણે કહ્યું કે આ નામોથી સંબોધન કરીને શહેરનું અપમાન ન કરવું જોઈએ. તેમણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે જો કપિલ આમ કરવાનું બંધ નહીં કરે તો તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આપણા શહેરનું અપમાન કેમ?

મનસે નેતા અમેય ખોપકરે કપિલ શર્માને ચેતવણી આપી છે. પાર્ટીના ફિલ્મ વિંગના વડા અમેય ખોપકરે કહ્યું, ‘આ શહેરનું નામ મુંબઈ છે. કપિલ શર્માના શોમાં, અમે ઘણા સમયથી અને આ નવી સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે આ શહેરને હંમેશા બોમ્બે અથવા બમ્બઈ કહેવામાં આવે છે. અમે આનો વિરોધ કરીએ છીએ. આ વાંધો નથી, પરંતુ ગુસ્સો છે. આ શહેરનું નામ મુંબઈ છે. જો તમે ચેન્નાઈ, બેંગલુરુ અને કોલકાતા જેવા અન્ય શહેરોને તેમના વાસ્તવિક નામોથી બોલાવી શકો છો, તો પછી તમે આપણા શહેરનું અપમાન કેમ કરી રહ્યા છો’?

કપિલ શર્મએ વધુમાં કહ્યું, ‘તમે (કપિલ શર્મા) ઘણા વર્ષોથી મુંબઈમાં કામ કરી રહ્યા છો. મુંબઈ તમારી કર્મભૂમિ છે. મુંબઈના લોકો તમને પસંદ કરે છે અને તમારા શો જુએ છે. મુંબઈ અમારા હૃદયમાં છે. આ શહેરનું અપમાન ન કરો. મુંબઈના લોકોનું અપમાન ન કરો. હું કપિલ શર્માને ચેતવણી આપી રહ્યો છું’. મનસે નેતા અમેય ખોપકરે પત્રકારો સાથે વાત કરતા આ વાત કહી. આ ઉપરાંત, તેમણે આ સંદર્ભમાં એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પણ શેર કરી છે. સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણી પહેલા બંને પક્ષો વચ્ચે ગઠબંધનની ચર્ચાઓ વચ્ચે શિવસેના (UBT) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ મુંબઈમાં તેમના પિતરાઈ ભાઈ અને MNS પ્રમુખ રાજ ઠાકરેના ઘરે મુલાકાત લીધાના એક દિવસ પછી MNS ની આ ચેતવણી આવી છે.

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને મનસે આ મુદ્દો ઉઠાવી રહી છે, ત્યારે ખોપકરે કહ્યું, “અમે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ મુદ્દા પર આંદોલન કરી રહ્યા છીએ. ચૂંટણીઓને બાજુ પર રાખો, આ શહેરનું નામ મુંબઈ છે. તમારે તેને મુંબઈ કહેવું પડશે અને જેઓ તેને મુંબઈ નથી કહેતા તેમને અમારા ગુસ્સાનો સામનો કરવો પડશે.” ખોપકરે ચેતવણી આપી, “હું તમને વિનંતી કરું છું કે જો આ ભૂલથી થયું હોય, તો ભૂલ સુધારો. તમારા શોમાં જે કોઈ આવે, પછી ભલે તે સેલિબ્રિટી હોય કે એન્કર, પહેલા તેમને કહો કે મુંબઈને બોમ્બે કે બમ્બઈ ન કહે. તેમણે તેને મુંબઈ કહેવું પડશે. જો આવું નહીં થાય, તો મનસે જોરદાર આંદોલન શરૂ કરશે.”

અમેય ખોપકરે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ પણ શેર કરી છે. જેમાં લખ્યું છે કે,’બોમ્બેનું સત્તાવાર નામ બદલીને મુંબઈ રાખવામાં આવ્યાના 30 વર્ષ પછી પણ, બોલિવૂડના કપિલ શર્મા શોના હોસ્ટ, સ્ટાર્સ અને એન્કર્સ દ્વારા બોમ્બે શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. 1995માં મહારાષ્ટ્ર સરકાર અને 1996માં કેન્દ્ર સરકારની સત્તાવાર મંજૂરી પછી પણ આવું થઈ રહ્યું છે. ચેન્નાઈ, બેંગ્લોર અને કોલકાતા પહેલા પણ બોમ્બેનું નામ બદલીને મુંબઈ રાખવામાં આવ્યું હતું. અમે તમને મુંબઈ નામનું સન્માન કરવાની અપીલ અને ચેતવણી આપી રહ્યા છીએ. તમને જણાવી દઈએ કે કપિલ શર્મા હાલમાં ‘ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો’ હોસ્ટ કરે છે, જે નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થાય છે.

