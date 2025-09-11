છત્તીસગઢના ગારિયાબંદમાં 10 નક્સલી ઠાર

છત્તીસગઢના ગારિયાબંદ જિલ્લામાંથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. ગુરુવાર સવારથી સુરક્ષા દળો અને નક્સલીઓ વચ્ચે એન્કાઉન્ટર ચાલી રહ્યું છે. આ એન્કાઉન્ટર મૈનપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના જંગલોમાં ચાલી રહ્યું છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 10 નક્સલીઓ માર્યા ગયા છે. તે જ સમયે, સુરક્ષા દળોને પણ મોટી સફળતા મળી છે. સુરક્ષા દળોએ નક્સલી કમાન્ડર મનોજ ઉર્ફે મોડેમ બાલકૃષ્ણ ઉર્ફે ભાસ્કરને પણ માર્યો છે. નક્સલી કમાન્ડર મનોજના માથા પર 1 કરોડ રૂપિયાનું ઈનામ હતું.

તમને જણાવી દઈએ કે છત્તીસગઢમાં ‘નક્સલ નાબૂદી અભિયાન’ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. ગુરુવારે સવારે સુરક્ષા દળોને ગારિયાબંદ જિલ્લાના મેનપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના જંગલોમાં નક્સલીઓની હાજરીની માહિતી મળી. માહિતી પર, ગારિયાબંદ પોલીસ, STF અને CRPFના કોબ્રા કમાન્ડોની E-30 ની ટીમ રવાના થઈ ગઈ. નક્સલીઓને ઘેરી લીધા બાદ સુરક્ષા દળોએ કાર્યવાહી શરૂ કરી. સવારથી ચાલી રહેલા એન્કાઉન્ટરમાં અત્યાર સુધીમાં 10 નક્સલીઓના મોતની માહિતી મળી છે.

