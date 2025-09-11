ઐશ્વર્યાના વ્યક્તિગત અધિકારો પર દિલ્હી હાઈકોર્ટનો મોટો નિર્ણય, જો પરવાનગી વિના…

દિલ્હી હાઈકોર્ટે બોલિવૂડ અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન અંગે મોટો નિર્ણય આપ્યો છે. કોર્ટે કહ્યું છે કે કોઈપણ વેબસાઇટ, યુટ્યુબ ચેનલ કે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ તેમની પરવાનગી વિના તેમનું નામ, તસવીર, અવાજ કે કોઈપણ પ્રકારની AI-જનરેટેડ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં.
અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાયે પોતાના વ્યક્તિગત અધિકારો મામલે દિલ્હી હોઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. આ મામલે ન્યાયાધીશ તેજસ કારિયાએ વચગાળાનો આદેશ જારી કરતા સ્પષ્ટ કર્યું કે સેલિબ્રિટીઓની ઓળખનો દુરુપયોગ તેમની ગરિમા અને સન્માનને ઠેસ પહોંચાડે છે. કોર્ટે કહ્યું કે જો તાત્કાલિક પ્રતિબંધ લાદવામાં નહીં આવે તો તેનાથી માત્ર નાણાકીય નુકસાન થશે જ નહીં પરંતુ ઐશ્વર્યા અને તેના પરિવારની સામાજિક છબીને પણ અસર થશે.
ઐશ્વર્યાએ અરજી દાખલ કરી હતી
અભિનેત્રીએ કોર્ટમાં દાખલ કરેલી અરજીમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઘણી વેબસાઇટ્સ અને ઇ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ તેના નામ અને તસવીરનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદનો વેચી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેના નામે AI વડે બનાવેલી અશ્લીલ સામગ્રી પણ ઇન્ટરનેટ પર ફેલાવવામાં આવી રહી છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ તેના અંગત જીવન અને પ્રતિષ્ઠા પર ગંભીર હુમલો છે.
વ્યક્તિત્વ અધિકારો શું છે?
વ્યક્તિત્વ અધિકારો એટલે કે પ્રચારનો અધિકાર એટલે કે કોઈપણ વ્યક્તિ પાસે તેના નામ, અવાજ, તસવીર, શૈલી અથવા ઓળખ પર સંપૂર્ણ અધિકાર છે. અન્ય કોઈ સંસ્થા કે વ્યક્તિ પરવાનગી વિના તેનો વ્યાપારી રીતે ઉપયોગ કરી શકતી નથી. ઐશ્વર્યા રાયે કોર્ટ પાસેથી આ અધિકારોના રક્ષણની માંગ કરી હતી.