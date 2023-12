સંસદની સુરક્ષા ભંગ મામલે ગૃહ મંત્રાલય એક્શનમાં, આપ્યા તપાસના આદેશ

દેશના સૌથી સુરક્ષિત ગણાતા સંસદ ભવનમાં મોટી ખોટનો મામલો સામે આવ્યો છે. લોકસભાની કાર્યવાહી દરમિયાન બે યુવકો ગૃહમાં ઘુસ્યા હતા. બંને વ્યક્તિઓ ઓડિયન્સ ગેલેરીમાંથી કૂદી પડ્યા હતા. કાર્યવાહીમાં હાજર સાંસદોના જણાવ્યા અનુસાર બંને યુવકોના હાથમાં ટીયર ગેસના ડબ્બા હતા. બંને યુવકો સાંસદના હાથે ઝડપાઈ ગયા હતા. આ પછી બંનેને સુરક્ષા કર્મચારીઓને સોંપવામાં આવ્યા હતા. સંસદની કાર્યવાહીના વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે બંને આરોપીઓ એક બેન્ચથી બીજી બેંચમાં જઈ રહ્યા હતા. દોડતી વખતે એક વ્યક્તિએ તેના જૂતામાંથી સ્પ્રે કાઢ્યો, સ્પ્રેમાંથી પીળો ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો. બંને યુવકોના હાથમાં ટીયર ગેસના ડબ્બાઓ હતા. 13 ડિસેમ્બર, 2001ના રોજ સંસદ પર હુમલાની વર્ષગાંઠ મનાવવામાં આવી હતી. આ અવસર પર પીએમ મોદી, ઉપાધ્યક્ષ જગદીપ ધનખર, લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધી અને ઘણા સાંસદોએ આજે ​​સવારે સંસદ સંકુલમાં શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

Enquiry panel will identify lapses in breach of Parliament security; submit report with recommendations at the earliest: MHA official

