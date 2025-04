મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે હૈદરાબાદને હરાવી પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સતત 2 મેચ જીતીને IPL 2025માં પહેલીવાર પ્લેઓફમાં પહોંચવાની આશા જીવંત રાખી છે. હાર્દિક પંડ્યાની આગેવાની હેઠળની ટીમે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં 4 વિકેટથી હરાવ્યું. આ સાથે, મુંબઈએ સિઝનની ત્રીજી જીત નોંધાવી. દરમિયાન, ગયા સિઝનના ફાઇનલિસ્ટ પેટ કમિન્સની સનરાઇઝર્સ ટીમ જીતની લય જાળવી શકી ન હતી અને આ સિઝનમાં તેમની પાંચમી મેચ હારી ગઈ. આ હારથી હૈદરાબાદની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની આશાઓને મોટો ફટકો પડ્યો છે.

𝐖𝐢𝐥𝐥 for the 𝐖𝐢𝐧 💪

A complete all-round performance from Will Jacks earns him a well deserved Player of the Match award 🫡

Scorecard ▶ https://t.co/8baZ67Y5A2#TATAIPL | #MIvSRH | @mipaltan pic.twitter.com/s10ej494Rv

— IndianPremierLeague (@IPL) April 17, 2025