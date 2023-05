મંથન : કર્ણાટકના સીએમ પર ખડગેના ઘરે બેઠક

કર્ણાટકમાં આગામી મુખ્યમંત્રી કોણ હશે તે અંગે સતત મંથન ચાલી રહ્યું છે. હવે બોલ કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડના કોર્ટમાં છે. સિદ્ધારમૈયા દિલ્હી સ્પેશિયલ ફ્લાઈટ દ્વારા દિલ્હી પહોંચ્યા છે. સાથે જ પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડીકે શિવકુમાર પણ આવે તેવી શક્યતા છે. કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય દળ (CLP)ની બેઠકમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને સર્વસંમતિથી મુખ્યમંત્રીની પસંદગી કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ સાથે જ પાર્ટીના નિરીક્ષકો આજે રાત સુધીમાં ખડગેને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપશે. તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે 224માંથી 135 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે ભાજપને 66 બેઠકો મળી હતી. જેડીએસ ત્રીજા નંબર પર હતી, જેને 19 સીટો મળી હતી.

I’ve a stomach infection and will not be travelling to Delhi today, says Karnataka Congress President DK Shivakumar.

There are 135 Congress MLAs. I don’t have any MLAs. I’ve left the decision to the party high command, he adds. pic.twitter.com/xMNVUZ2sHS

