આસિત મોદીના લાખ પ્રયાસો બાદ પણ દયાબેન નહીં ફરે પરત, ભાઈ મયૂરે જણાવ્યું કારણ

દિશા વાકાણીએ 2018 માં ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’શૉ છોડ્યો હતો. ત્યારબાદ તે હજુ સુધી શોમાં પાછા ફર્યા નથી. ચાહકો શોમાં દિશા વાકાણીની રાહ જોતા હતા, પરંતુ નિર્માતાઓ પણ જવાબ આપી શક્યા નહીં કે તે દયાબેન તરીકે ક્યારે પરત ફરશે.
‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીની સૌથી લોકપ્રિય સિટકોમ શોમાંનો એક છે, જે વર્ષોથી દર્શકોનું મનોરંજન કરી રહી છે. પરંતુ, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ શો અને શોના નિર્માતા અસિત મોદી પણ ઘણા વિવાદોમાં રહ્યા છે. એક તરફ, જ્યાં ઘણા કલાકારોએ શો છોડી દીધો હતો, ત્યાં કેટલાક લોકોએ અસિત મોદી પર ફી ન ચૂકવવાનો અને ગેરવર્તણૂકનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ લોકપ્રિય શોથી દૂરી બનાવનારા સ્ટાર્સમાં શોની મુખ્ય અભિનેત્રી દિશા વાકાણીનું નામ પણ શામેલ છે, જે દયાબેનના પાત્રથી દર્શકોનું મનોરંજન કરી રહી હતી. દયાબેન તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના સૌથી પ્રિય પાત્રોમાંના એક છે, જેના કારણે દર્શકો દિશા વાકાણીના શોમાં પાછા ફરવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ તેમની રાહ હજુ પૂરી થઈ નથી. દરમિયાન, દિશા વાકાણીના ભાઈ મયુર વાકાણીએ દિશાના શોમાં પાછા ન ફરવાનું કારણ જાહેર કર્યું છે.
શોમાં પાછા ન ફરવાનું કારણ શું છે?
દિશા વાકાણીના ઓનસ્ક્રીન અને વાસ્તવિક જીવનમાં ભાઈ મયુર વાકાણીએ ઇ-ટાઈમ્સ સાથેની વાતચીતમાં દિશાના શોમાં ન આવવાનું કારણ ખુલ્લેઆમ જણાવ્યું. મયુરએ જણાવ્યું કે દિશા દયાબેન તરીકે શોમાં પાછી નથી ફરી રહી, કારણ કે તે હાલમાં પોતાનો પૂરો સમય તેના પરિવારને આપવા માંગે છે અને તેના બાળકોના ઉછેરમાં વ્યસ્ત છે.
દિશાએ ખૂબ જ મહેનત કરી છે – મયુર વાકાણી
આ વિશે વાત કરતા મયુર વાકાણીએ કહ્યું- ‘મેં તેની સફર ખૂબ નજીકથી જોઈ છે, કારણ કે હું તેનાથી બે વર્ષ મોટો છું. એક વાત મેં સમજી છે કે જ્યારે તમે તમારું કામ પ્રામાણિકતા અને શ્રદ્ધાથી કરો છો, ત્યારે તમને ભગવાનના આશીર્વાદ મળે છે. તે ખરેખર ધન્ય છે, પરંતુ તે જ સમયે તેણીએ ખૂબ મહેનત પણ કરી છે. આ જ કારણ છે કે લોકોએ દિશાના દયાબેન તરીકેના પાત્રને આટલો પ્રેમ આપ્યો છે.’
દિશા વાકાણી એક માતાની ભૂમિકા ભજવી રહી છે
મયુર વાકાણી આગળ કહે છે,’મારા પિતાએ હંમેશા અમને જીવનમાં અને એક અભિનેતા તરીકે પણ સાચો રસ્તો શીખવ્યો છે. આપણને જે પણ પાત્ર આપવામાં આવે છે, આપણે તેને સંપૂર્ણ સત્યતા અને પ્રામાણિકતાથી ભજવવું જોઈએ. આપણે હજુ પણ તેમણે શીખવેલી બાબતોનું પાલન કરીએ છીએ. આજકાલ તે વાસ્તવિક જીવનમાં માતાની ભૂમિકા ભજવી રહી છે અને આ ભૂમિકા સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે ભજવી રહી છે. મને ખાતરી છે કે મારી બહેન પણ હંમેશા અમારા પિતાના શબ્દોને ધ્યાનમાં રાખે છે.’
દિશા વાકાણી 2018 થી શોથી દૂર છે
દિશા વાકાણી વિશે વાત કરીએ તો, તેણીને તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં દયાબેનના પાત્રથી ઘણી લોકપ્રિયતા મળી છે, તેણીએ 2018 માં શોથી પોતાને દૂર કરી દીધા હતા, પરંતુ આજે પણ દયાબેન તરીકેની તેની લોકપ્રિયતા અકબંધ છે. દિશા 2018 માં પ્રસૂતિ રજા પર ગયા હતા, ત્યારબાદ તે હજુ સુધી શોમાં પાછા ફર્યા નથી. લગભગ એક મહિના પહેલા, અસિત મોદી પણ રક્ષાબંધન પર દિશાના ઘરે ગયા હતા, ત્યારબાદ એવી ચર્ચા હતી કે દિશા શોમાં પાછી ફરી શકે છે, પરંતુ આવું થયું નહીં.