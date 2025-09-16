ઓપરેશન સિંદૂરમાં કોઈ મધ્યસ્થી થઈ ન હતી…, પાકિસ્તાનની કબૂલાત

પહલગામ હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂર સંઘર્ષના ઘણા મહિનાઓ પછી, પાકિસ્તાની વિદેશ પ્રધાન ઇશાક ડારની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. પાક વિદેશ પ્રધાન કહે છે કે અમે ભારત સાથે વાત કરવા માંગીએ છીએ, પરંતુ તેમના તરફથી કોઈ જવાબ મળી રહ્યો નથી.
એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, ઇશાક ડારે જાહેરમાં સ્વીકાર્યું છે કે ભારત ક્યારેય કોઈ તૃતીય પક્ષ મધ્યસ્થી માટે સંમત થયું નથી. ડારે ખુલાસો કર્યો કે જ્યારે પાકિસ્તાને યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મધ્યસ્થી વિશે પૂછ્યું, ત્યારે રુબિયોએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ભારત હંમેશા કહેતું રહ્યું છે કે આ દ્વિપક્ષીય મુદ્દો છે.
ઇશાક ડારે કહ્યું કે પાકિસ્તાને ભારત સાથે વાત કરવા માટે ઘણી વખત પહેલ કરી છે. તેમણે દાવો કર્યો કે 10 મેના રોજ સવારે 8:17 વાગ્યે, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ રુબિયોએ તેમને કહ્યું હતું કે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સ્વતંત્ર સ્થળે વાતચીત થશે. પરંતુ પાછળથી 25 જુલાઈના રોજ, જ્યારે તેઓ વોશિંગ્ટનમાં રુબિયોને મળ્યા, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે ભારતે ત્રીજા પક્ષની કોઈપણ ભૂમિકાનો ઇનકાર કર્યો છે, તેને ફક્ત દ્વિપક્ષીય મામલો ગણાવ્યો છે.
‘પાકિસ્તાનને મધ્યસ્થીથી કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ…’
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે પાકિસ્તાનને ત્રીજા પક્ષની મધ્યસ્થીથી કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ ભારતે હંમેશા કહ્યું છે કે તે દ્વિપક્ષીય મામલો છે. ડારે કહ્યું, અમે ત્રીજા પક્ષની સંડોવણીથી ખચકાટ અનુભવતા નથી, પરંતુ ભારત વારંવાર કહે છે કે તે દ્વિપક્ષીય મુદ્દો છે. જ્યારે રુબિયો દ્વારા યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ આવ્યો, ત્યારે અમને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે ભારત સાથે વાતચીત થશે, પરંતુ પાછળથી એવું કહેવામાં આવ્યું કે ભારતે ના પાડી દીધી.
ડારે કહ્યું કે અમને દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો સામે પણ કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ વાટાઘાટો વ્યાપક હોવી જોઈએ. તેમાં આતંકવાદ, વેપાર, અર્થતંત્ર, જમ્મુ અને કાશ્મીર, તે બધા વિષયો પર વાતચીતનો સમાવેશ થવો જોઈએ જેના પર અમે બંને ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ.