ઉત્તરાયણને ઉજવવા પતંગ બજારમાં ભારે ભીડ

અમદાવાદ: મકર રાશિમાં સૂર્ય પ્રવેશ થાય એટલે મકરસંક્રાંતિ એટલે કે ઉત્તરાયણની ઉજવણી થાય. હિંદુ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે મકરસંક્રાંતિને દરેક પ્રાંતમાં જુદી જુદી રીતે ઉજવવામાં આવે છે. શુભ પ્રસંગોની શરુઆત સાથે મેળવવાનું આયોજન મકરસંક્રાંતિ બાદ કરવામાં આવે છે.ગુજરાતના અમદાવાદ સહિત અનેક નાના-મોટા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઉત્તરાયણમાં પતંગ ઉડાડી ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 14 જાન્યુઆરીએ ઉત્તરાયણના ઉત્સવ માટે પહેલાં હેરિટેજ સિટી અમદાવાદના રાયપુર દરવાજા, દિલ્હી દરવાજા, કાલુપુર ટંકશાળ વિસ્તારમાં ઉતરાયણના પર્વને માણવા પતંગની મોજ માટે મળતી સામગ્રી માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડતાં હતાં. હવે અમદાવાદ શહેર ચારેય તરફ વધ્યું છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદના માર્ગોની બંને તરફના ખુલ્લા પ્લોટો પર પતંગ દોરીના મંડપ, ખૂમચા, લારીઓ, પાથરણાં લાગી ગયા છે.
પશ્ચિમના નવા વાડજ, અંકુર, નારણપુરા, આર.સી.ટેકનિકલ રોડ, સાયન્સ સિટી રોડ, ચાંદલોડિયા વંદેમાતરમ રોડ જ્યારે પૂર્વના મણીનગર, નિકોલ નરોડા સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પતંગ, દોરી, ચશ્મા, ગુંદર પટ્ટી, આંગળીના રક્ષણ માટેની ટોટીઓ, પીપૂડા, બલૂન, વિવિધ આકારની ટોપીઓ અને અજબ ગજબના મુખોટાનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે.પતંગની ખરીદી કરવા આવેલ નેહાંગ ભટ્ટ ચિત્રલેખા.કોમને કહે છે કોટ વિસ્તારમાં એટલે કે શહેરની મધ્યમાં દોરી રંગાવવાની અને પતંગોની ખરીદી કરવાની મજા કંઈક અલગ જ છે.શહેરમાં સાંકડા રસ્તા અને અતિશય ટ્રાફિક અને વાહન પાર્કિંગની સમસ્યાના કારણે કેટલાક પતંગ પ્રેમીઓ બહારના વિસ્તારમાંથી જ ખરીદી કરી લેતા હોય છે.
આ વર્ષે પ્રાણીઓ, અવનવા સંદેશા, રાષ્ટ્રધ્વજ અને વેલકમ-2026 ના પ્રિન્ટિંગ સાથેની પતંગોનું ભારે વેચાણ થઈ રહ્યું છે. પતંગ દોરી ખરીદી માટે રવિવારનો સમય મળી જતાં બજારોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. દિલ્હી દરવાજા વિસ્તારમાં બંને તરફના રોડ ડિવાઈડર ઉપર જ પતંગો દોરી સાથે અન્ય ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ થતું જોવા મળ્યું હતું.
(પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ:અમદાવાદ)