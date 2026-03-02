રાજકોટ: મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં બે દિવસીય ‘યુથ એન્ડ ડેમોક્રેસી કોન્ફરન્સ 2026’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. યુવાઓને લોકશાહી વ્યવસ્થાથી વધુ સક્રિય રીતે જોડવા અને પોલિસી મેકિંગમાં તેમની ભાગીદારી મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવાના ઉદ્દેશ સાથે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ‘બ્રિજિંગ પાર્ટિસિપેશન એન્ડ પાવર’ થીમ પર યોજાયેલી આ કોન્ફરન્સમાં દેશભરના નીતિ નિર્માતાઓ, વિદ્વાનો, વિદ્યાર્થી લીડર્સ અને જાહેર પ્રતિનિધિઓ જોડાયા હતા.રાજકોટ લોકસભાના સાંસદ પરશોત્તમ રૂપાલાએ જણાવ્યું કે, દેશના યુવાઓ વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી-ભારતની તાકાત બની રહ્યા છે. તેમણે પોતાના રાજકીય અનુભવો શેર કરતાં યુવાઓને રાજકારણમાં વધુ સક્રિય ભૂમિકા ભજવવા અનુરોધ કર્યો હતો.
જમ્મુ-કાશ્મીરની ધારાસભ્ય દેવયાની દેવેન્દર સિંહ રાણાએ ફાયરસાઇડ ચર્ચા દરમિયાન જણાવ્યું કે યુવાઓએ માત્ર મતદાર તરીકે નહીં, પરંતુ નિર્ણયકર્તા તરીકે પણ આગળ આવવું જોઈએ. તેમણે પેઢીપરિવર્તન, રાજકીય જવાબદારી અને રાજ્યની રાજનીતિમાં યુવાઓના પ્રતિનિધિત્વ જેવા મુદ્દાઓ પર વિગતવાર વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. ત્રિપુરાના ધારાસભ્ય પોલ ડાંગશુએ ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં વિકસી રહેલા યુવા નેતૃત્વના મોડલ પર પોતાના અભિપ્રાયો રજૂ કર્યા હતા.
મારવાડી યુનિવર્સિટીના ટ્રસ્ટી જીત મારવાડીએ જણાવ્યું કે, આજનો યુવાનો ડિજિટલ સ્પેસ, કેમ્પસ એક્ટિવિઝમ અને ગ્રાસરૂટ પ્રોટેસ્ટ્સમાં ખૂબ સક્રિય છે, પરંતુ ઔપચારિક નીતિ-નિર્માણ માળખામાં તેમની ભાગીદારી હજુ મર્યાદિત છે. આ બે દિવસીય આયોજનમાં યુવા ભાગીદારીને અવરોધતા માળખાકીય પ્રશ્નોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. સાથે જ વહીવટી અને ટેકનોલોજીકલ સુધારાની જરૂરિયાત, સ્થાનિક શાસનને પરિવર્તનના કેન્દ્ર તરીકે મજબૂત બનાવવાની દિશા અને સરહદો પાર વધતી યુવા રાજનીતિના જોડાણ પર પણ ગંભીર ચર્ચા થઈ હતી.
કોન્ફરન્સ દરમિયાન પ્રતિનિધિત્વનું સંકટ અને પ્રણાલીકૃત અવરોધો, નાગરિક શિક્ષણ અને રાજકીય સામાજિકીકરણ, અસંચરિત વિચારો, આદિવાસી ગવર્નન્સ અને રાજનીતિમાં મહિલાઓની ભૂમિકા, ડિજિટલ પોલિટિક્સ, સ્ટ્રેટેજી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સક્રિયતા, તેમજ વૈશ્વિક જનસાંખ્યિકી, હવામાન અને નીતિ નવીનીકરણ જેવા વિષયો પર ગંભીર અને અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
કોનરાડ એડેનાવર સ્ટિફ્ટુંગ ઇન્ડિયા અને સેન્ટર ફોર યુથ પોલિસીના સહયોગથી યોજાયેલી આ કોન્ફરન્સમાં તમામ ઉપસ્થિતોએ લોકશાહી વ્યવસ્થામાં યુવાનોની ભાગીદારીના ભવિષ્ય પર વિચારવિમર્શ કરીને તેને વધુ અસરકારક અને સશક્ત બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચનો રજૂ કર્યા હતા.