‘હું શિક્ષિત છું’, રાજપાલ યાદવે પ્રિયદર્શનને આપ્યો વળતો જવાબ

રાજપાલ યાદવે દિગ્દર્શક પ્રિયદર્શનની ટિપ્પણીનો જવાબ આપ્યો, જેમાં તેમણે તેમના ચેક બાઉન્સ કેસ માટે અભિનેતાના શિક્ષણને જવાબદાર ગણાવ્યું હતું. જાણો પ્રિયદર્શન રાજપાલ યાદવ વિશે શું કહ્યું હતું.
ચેક બાઉન્સ કેસમાં વચગાળાના જામીન મળ્યા બાદ રાજપાલ યાદવ હાલમાં જેલની બહાર છે. આ દરમિયાન અભિનેતાએ દિગ્દર્શક પ્રિયદર્શનના પ્રતિભાવ પર ટિપ્પણી કરી, જેમાં તેમણે આ બાબતને રાજપાલ યાદવના ઓછા શિક્ષણ સાથે જોડી હતી. રાજપાલ યાદવે હવે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું છે કે તેનો તેમના શિક્ષણ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તેમણે પ્રિયદર્શન પર પણ ટિપ્પણી કરી.
ક્યારેક અનુભવીઓ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે
સ્ક્રીન સાથેની વાતચીતમાં રાજપાલ યાદવે પ્રિયદર્શનની ટિપ્પણીનો જવાબ આપતા કહ્યું, “ઓછા શિક્ષણનો તેની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તે સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. હું એક શિક્ષિત વ્યક્તિ છું. મેં 11 થી 55 વર્ષની ઉંમર સુધી કામ કર્યું છે. મોટા નામો પણ ક્યારેક મુશ્કેલીમાં મુકાય છે, પરંતુ તેનો શિક્ષણ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. જો મારી પાસે ઓછું શિક્ષણ હોત, તો હું આ ઉદ્યોગમાં 25-30 વર્ષ ટકી શક્યો ન હોત.” અગાઉ, પ્રિયદર્શને રાજપાલ યાદવને એક સારા વ્યક્તિ તરીકે વર્ણવતા કહ્યું હતું કે તેમની શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ તેમની ભૂલ હતી.
જોકે, રાજપાલ યાદવ કહે છે કે તેમને ટિપ્પણીઓ પ્રત્યે કોઈ કડવાશ નથી. અભિનેતાએ કહ્યું, “મને ત્રણ દિગ્દર્શકો – રામ ગોપાલ વર્મા, ડેવિડ ધવન અને પ્રિયદર્શન પ્રત્યે ખૂબ માન છે.
મેં આ ત્રણ સાથે 50 થી વધુ ફિલ્મો કરી છે. હું પ્રિયાંજી (પ્રિયદર્શન) ના દીકરા જેવો છું. પરંતુ પ્રિયાંજી કે અન્ય કોઈને સંપૂર્ણ વાત ખબર નથી. તેથી, આવા નિર્ણયોથી કોઈ ફરક પડતો નથી.” આ દરમિયાન, રાજપાલ યાદવે ઈન્ડસ્ટ્રી તરફથી કોઈ ખાસ ઉપકાર કે સહાનુભૂતિની જરૂર હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. સોનુ સૂદ દ્વારા તેમને કામ ઓફર કરવા અંગે અભિનેતાએ કહ્યું,”કૃપા કરીને આ ગેરસમજને દૂર કરો કે મારે કામ માટે ભીખ માંગવી પડે છે. કામ માંગવામાં કોઈ શરમ નથી, પરંતુ સિનેમા મારો જુસ્સો છે. હું એવી રીતે કામ કરું છું કે કામ સાથે હું જોડાયેલો રહું.”
રાજપાલ ‘ભૂત બંગ્લા’માં જોવા મળશે
કામની વાત કરીએ તો રાજપાલ યાદવ ટૂંક સમયમાં અક્ષય કુમાર સાથે ‘ભૂત બંગ્લા’માં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ પ્રિયદર્શન સાથે તેમનું પુનઃમિલન દર્શાવે છે. તે ‘વેલકમ ટુ ધ જંગલ’ની મોટી સ્ટાર કાસ્ટનો પણ ભાગ છે. ‘હૈવાન’ ઉપરાંત, રાજપાલ યાદવ પાસે બે વેબ સિરીઝ અને બે અન્ય ફિલ્મો પણ છે. તેણે તાજેતરમાં જ પોતાની ચેનલ લોન્ચ કરીને યુટ્યુબ પર પોતાના ડેબ્યૂની જાહેરાત કરી.