મણિપુરમાં આતંકવાદીઓના બે જૂથો વચ્ચે ગોળીબાર, 13 લોકોના મોત

મણિપુરના તેંગનૌપાલ જિલ્લામાં આતંકવાદીઓના બે જૂથો વચ્ચે ગોળીબારમાં 13 લોકોના મોત થયા છે. સમાચાર એજન્સીએ અધિકારીઓને ટાંકીને આ માહિતી આપી છે. અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ ઘટના સોમવારે બપોરે લીથુ ગામમાં બની હતી. તેણે કહ્યું, “મ્યાંમાર જઈ રહેલા આતંકવાદીઓ પર વિસ્તારના પ્રભાવશાળી બળવાખોરોના અન્ય જૂથ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. સ્થળ પર પહોંચેલા સુરક્ષાદળોને 13 મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા, પરંતુ હજુ સુધી તેમની ઓળખ થઈ નથી. અધિકારીએ કહ્યું કે એવું લાગે છે કે તેઓ સ્થાનિક રહેવાસી નથી. તેંગનોપલ જિલ્લો મ્યાનમાર સાથે સરહદ વહેંચે છે.

13 killed in gunfight between two groups of militants in Manipur’s Tengnoupal district: Officials

