ઈરાનના પરમાણુ ઠેકાણાઓ પર અમેરિકાનો મોટો હુમલો

અમેરિકા ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધમાં ઉતરી ગયું છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમની વાયુસેનાએ ફોર્ડો, નટાન્ઝ અને એસ્ફહાન પરમાણુ સ્થળો પર હુમલો કર્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકાએ ઈરાનના ત્રણ મુખ્ય પરમાણુ ઠેકાણાઓ – ફોર્ડો, નટાન્ઝ અને ઇસ્ફહાન પર મોટો અને સફળ હવાઈ હુમલો કર્યો છે. યુએસ સેનાએ સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે આ ઠેકાણાઓ પર બોમ્બ ફેંક્યા, જેનો મુખ્ય લક્ષ્ય ફોર્ડો હતો.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે બધા ફાઇટર વિમાનો હવે સુરક્ષિત રીતે ઈરાની હવાઈ ક્ષેત્ર છોડીને તેમના બેઝ પર પાછા ફરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે વિશ્વની અન્ય કોઈ સેના પાસે આવી ક્ષમતા નથી. તેમણે તેને અમેરિકાની લશ્કરી શક્તિની મોટી સિદ્ધિ ગણાવી અને હવે શાંતિની અપીલ કરી છે. આ હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે ઇઝરાયલ ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે ચિંતિત છે.

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે યુએસ વાયુસેનાએ B2 બોમ્બરથી ત્રણ પરમાણુ પ્લાન્ટ પર બોમ્બમારો કર્યો છે. આ હવાઈ હુમલા બાદ અમેરિકાએ મધ્ય પૂર્વમાં સ્થિત તેના તમામ એરબેઝ પર હાઈ એલર્ટ જારી કરી દીધું છે. હવે સ્થાનિક સમય મુજબ, ટ્રમ્પ રાત્રે 10 વાગ્યે દેશને સંબોધિત કરશે. ભારતીય સમય મુજબ, તેમનું સંબોધન સવારે 7.30 વાગ્યે થશે.

Watch: US President Donald Trump says,”With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran, far greater than we have witnessed over the last eight days. Remember, there are many targets left… But if peace does not come… pic.twitter.com/zGw5MxalD6

— IANS (@ians_india) June 22, 2025