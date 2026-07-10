લંડનમાં ૩૬મા માળેથી પટકાતા ભારતીય મૂળના દંપતી અને 9 વર્ષના પુત્રનું મોત

લંડન: એક બહુમાળી એપાર્ટમેન્ટ બ્લોક પરથી પડી ગયેલા ભારતીય મૂળના પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મૃત્યુની તપાસ શરૂ થઈ છે. મેટ્રોપોલિટન પોલીસ આ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે. 27 મેના રોજ રહેણાંક ટાવરના 36મા માળેથી પડી જવાથી 46 વર્ષીય અદિતિ વિજય પરલકર, 47 વર્ષીય રાકેશ નારાયણ પાઈ, અને તેમના 9 વર્ષના પુત્ર સિદ રેને પાઈ-પરલકરનું મૃત્યુ થયું હતું.આ મૃત્યુને શંકાસ્પદ આત્મહત્યા તરીકે ગણવામાં આવી રહી છે. જોકે સંજોગોની હજુ પણ તપાસ ચાલી રહી છે. સુનાવણી શરૂ કરતા, લંડન ઇનર સાઉથ કોરોનર કોર્ટના સહાયક કોરોનર મિશેલ હેસ્ટે કહ્યું: “આ ખૂબ જ દુ:ખદ મૃત્યુની તપાસ ચાલુ રાખવા માટે પોલીસને પૂરતો સમય આપવા બદલ હું ખૂબ જ આભારી છું.”
કોર્ટના અહેવાલો અનુસાર, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ત્રણેયને ઘટનાસ્થળે જ મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે પરલકર અને પાઈનું મૃત્યુ અનેક ઇજાઓને કારણે થયું હતું, તેમના પુત્રના મૃત્યુનું કારણ હજુ સુધી નક્કી થયું નથી. મેટ પોલીસ ડિટેક્ટીવ સાર્જન્ટ સિમોન મોંગાને સન અખબાર દ્વારા ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે પરિવાર “ઊંચાઈ પરથી બીજી ઇમારત પર પડ્યો”, ત્યારબાદ લંડન ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા તેમના મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા.
દક્ષિણ લંડનમાં સ્થાયી થતાં પહેલાં, રાકેશ અને અદિતિએ ખૂબ જ સફળ વ્યાવસાયિક કારકિર્દી બનાવી હતી. 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં યુનાઇટેડ કિંગડમ જતા પહેલા બંનેએ ભારતમાં શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. રાકેશે બાર્કલેઝ, સેન્ટેન્ડર અને ડોઇશ બેંક સહિતની મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય બેંકો માટે સિનિયર પ્રોજેક્ટ મેનેજર અને નાણાકીય સલાહકાર તરીકે કામ કર્યું હતું.
અદિતિએ બાંધકામ અને મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી ક્ષેત્રોમાં વરિષ્ઠ એક્ઝિક્યુટિવ હોદ્દા સંભાળ્યા હતા. આખરે, આ દંપતીએ પોતાનો સ્વતંત્ર કન્સલ્ટન્સી વ્યવસાય સ્થાપિત કર્યો અને નાણાકીય સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી. જો કે, તેમની વ્યાવસાયિક સિદ્ધિઓ પાછળ, તેમનું જીવન લગભગ સંપૂર્ણપણે તેમના એકમાત્ર બાળકની સંભાળ રાખવાની આસપાસ ફરતું હતું.
યુકેમાં જન્મેલા સિદ, શીખવાની મુશ્કેલીઓ, આંશિક શારીરિક અપંગતા અને ક્રોનિક કિડની રોગ સહિત ગંભીર લાંબા ગાળાની તબીબી પરિસ્થિતિઓ સાથે જીવતા હતા. તે મૌખિક રીતે બોલતો ન હતો અને તેને સતત દેખરેખ અને વિશેષ સંભાળની જરૂર હતી, જેના કારણે તે નિયમિત શાળાઓમાં જઈ શકતો ન હતો.
સિદના જીવનની ગુણવત્તા સુધારવાની આશામાં, પરિવાર 2020ની આસપાસ મુંબઈ પાછો ફર્યો હતો, જ્યાં અદિતિ નાનપણથી મોટી થઈ હતી. ઘણા વર્ષો સુધી, તેઓએ ભારતભરના અગ્રણી તબીબી નિષ્ણાતોની સલાહ લીધી, સારવારના વિકલ્પો અને કૌટુંબિક સહાયની શોધ કરી. તેમને આશા હતી કે ભારતમાં સિદની સ્થિતિમાં સુધારો લાવી શકાશે.
નોંધપાત્ર નાણાકીય અને ભાવનાત્મક સંસાધનો ખતમ થવા છતાં, સિદની સ્થિતિમાં બહુ ઓછી પ્રગતિ જોવા મળી. પરિવાર આખરે લંડન પાછો ફર્યો અને એલિફન્ટ એન્ડ કેસલ હાઇ-રાઇઝ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેવા લાગ્યો. બ્રિટિશ મીડિયાના અહેવાલો અનુસાર, ડોકટરોએ તાજેતરમાં માતાપિતાને જાણ કરી હતી કે સિડની બીમારી અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે અને સારવારના કોઈ રસ્તા બાકી નથી. તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે આ જ કારણે એક પરિવારના ભાવનાત્મક સંકટને વધુ તીવ્ર બનાવ્યું હશે.
એક રહેવાસીએ ઘટના પહેલાના અઠવાડિયા દરમિયાન પરિવારના એપાર્ટમેન્ટમાંથી જોરદાર દલીલો અને બૂમો સાંભળી હોવાનો અહેવાલ આપ્યો હતો. જોકે, મિત્રો અને સંબંધીઓએ પૂર્વ-આયોજિત આત્મહત્યા વિશેની ધારણાઓને નકારી કાઢી હતી. જ્યારે ઘણા લોકોએ સ્વીકાર્યું હતું કે અદિતિ વર્ષોના ઈમોશનલ દબાણથી ભાવનાત્મક રીતે ડૂબી ગઈ હતી. ત્યારે ઘણા પરિચિતોએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે રાકેશ સ્વેચ્છાએ આત્મહત્યામાં ભાગ લે જ નહીંં.
કાર્યકારી ડિટેક્ટીવ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડેન વ્હિટને જાહેર જનતા અને મીડિયાને વિનંતી કરી હતી કે જ્યારે તપાસકર્તાઓ ઘટનાઓનો ચોક્કસ ક્રમ સ્થાપિત કરવા માટે કામ કરે છે ત્યારે અટકળો ટાળે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પોલીસ મૃત્યુની આસપાસના તથ્યોને ઉદ્દેશ્યથી નક્કી કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
રાકેશ, અદિતિ અને સિદના મૃત્યુ એક ખૂબ જ પીડાદાયક પરંતુ ઘણીવાર અવગણવામાં આવતી વાસ્તવિકતાને ઉજાગર કરે છે: લાંબા ગાળાની સંભાળ રાખવાના બર્નઆઉટનો કારમો ભાર. ઘણા સ્થળાંતરિત પરિવારો માટે, વિદેશમાં વ્યાવસાયિક સફળતા પરંપરાગત રીતે એક્સ્ટેન્શન દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી ભાવનાત્મક અને વ્યવહારુ સહાયક પ્રણાલીઓ ગુમાવવાના ભોગે આવી શકે છે.