ચોથી T20માં પણ ટીમ ઇન્ડિયાની હાર, 12 વર્ષ પછી ઇંગ્લેન્ડ સામે ટી-20 સિરીઝ ગુમાવી

બ્રિસ્ટોલ: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી ચોથી T20 મેચમાં પણ ભારતીય ટીમનો શરમજનક પરાજય થયો છે. બ્રિસ્ટલ ખાતે રમાયેલા આ મુકાબલામાં ઇંગ્લેન્ડે ભારતને 9 વિકેટે હરાવીને 5 મેચની સિરીઝમાં 3-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. સિરીઝ જીતવાની કે ડ્રો કરવાની આશા સાથે મેદાન પર ઉતરેલી ભારતીય ટીમ ટોપ ઓર્ડરની નિષ્ફળતા અને નબળી બોલિંગને કારણે મેચ ગુમાવી બેઠી હતી. ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટમાં રમાયેલી પ્રથમ મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ હતી, જ્યારે બાકીની ત્રણેય મેચો જીતીને ઇંગ્લેન્ડે શ્રેણી પોતાના નામે કરી લીધી છે.
કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરની વન-મેન આર્મી જેવી લડત
ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત ફરી એકવાર ખરાબ રહી હતી. ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશી 15 રન અને ઇશાન કિશન 4 રન બનાવીને સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયા હતા. જોકે, કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે મોરચો સંભાળ્યો હતો અને 49 બોલમાં 80 રનની શાનદાર અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. તેને શિવમ દુબે (22) નો થોડો સાથ મળ્યો હતો, જેના કારણે ભારતે 7 વિકેટે 158 રનનો સન્માનજનક સ્કોર બનાવ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી જોશ ટંગ અને જોફ્રા આર્ચરે 2-2 વિકેટ લીધી હતી.
ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનોનો તરખાટ
159 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઇંગ્લેન્ડની ટીમે ભારતીય બોલરોની લાઇન-લેન્થ બગાડી નાખી હતી. જોકે, ત્રીજી ઓવરમાં અર્શદીપ સિંહે જોસ બટલરને 8 રને આઉટ કરીને ભારતને પહેલી સફળતા અપાવી હતી, પરંતુ તે પછી ભારતીય બોલરો એક પણ વિકેટ ઝડપી શક્યા નહોતા. ઇંગ્લેન્ડના કાર્યવાહક કેપ્ટન હેરી બ્રૂકે માત્ર 35 બોલમાં 79 રનની અને ઓપનર ફિલ સોલ્ટે 42 બોલમાં 59 રનની તોફાની અણનમ ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને 14.1 ઓવરમાં જ જીત અપાવી દીધી હતી. સિરીઝની છેલ્લી મેચ સાઉથમ્પટનમાં રમાશે.