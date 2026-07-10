વાસ્તુ અને ચોરી: દોષ કે માનસિકતા?

માણસ હંમેશાં માયાથી બંધાયેલો છે. કોઈને દાન આપીને લેવાયેલી રસીદ તેને માયાથી બાંધે છે. કોઈ જગ્યાએ લાગેલી તેના નામની તકતી, જાહેરમાં આપેલું દાન, દાન આપતી વખતે પડાવેલા ફોટા—આ બધું ઘણીવાર પોતે કરેલા ઉપકારના અભિમાનનું પ્રતીક બની જાય છે. અને અભિમાન નકારાત્મક છે. પોતાને ઉત્તમ દેખાડવાની ભાવનામાં દાન આપવાનો મૂળ ભાવ પાછળ રહી જાય છે.
આપણે ત્યાં નિર્માલ્યનો ફરી ઉપયોગ કરવાનો નિષેધ માનવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક લોકો તેનો પણ વેપાર કરી લે છે. જ્યારે શું કરવું અને શું ન કરવું તેની સભાનતા આવે, ત્યારે જ જીવવાની સાચી મજા આવે છે. કોઈને પોતાના મૃત્યુની તારીખ, સમય કે સ્થળની ખબર નથી, છતાં જ્યારે કોઈનું નુકસાન કરીને પૈસા કમાવાની વૃત્તિ જાગે, ત્યારે તેને નકારાત્મકતા ગણી શકાય.
મિત્રો, આ વિભાગ આપનો જ છે. આપને પણ કોઈ સમસ્યા કે સવાલ હોય તો નીચે દર્શાવેલા ઈમેઈલ પર પૂછી શકો છો.
સવાલ: મારા ઘરે કલરકામના કારીગરો આવ્યા હતા. તેઓ ચોરી કરતા પકડાયા. પછી બે ઘટના બની.
- તેમણે અમને ધમકાવ્યા કે મંદિરમાં ચોરી થાય છે ત્યારે તમને કોઈ તકલીફ નથી થતી, અને અમે નાની ચોરી કરી તો અમને ચોર કહો છો.
- ચોરી કરવાનો વિચાર અમારા એક પાડોસીએ તેમને આપ્યો હતો. કારીગરો અમારી જાણ બહાર તેમના ઘરે પણ કામ કરતા હતા. તેમણે કારીગરોને સમજાવ્યું કે “આ લોકો ભોળા છે, અહીંથી વસ્તુઓ ઉપાડી લ્યો અને મારું કામ ઓછા ખર્ચે કરી આપો.”
શું અમારા ઘરમાં વાસ્તુદોષ હશે? શું એ મંદિરમાં પણ કોઈ દોષ હશે? કે પછી લોકો વાસ્તુના નામે બધું જ વેચી દે છે?
જવાબ: તમારા ઘરમાં ચોરી કરતા લોકો પકડાઈ ગયા, એટલે ચોરી થઈ નથી. તેથી તમારા ઘરમાં કોઈ નકારાત્મક ઘટના બની એવું માનવાનું કારણ નથી. તમારા પાડોસીએ કારીગરોને ચોરી કરવા પ્રેર્યા. હવે તેઓ તેમના ઘરે પણ કામ કરે છે, તો શક્ય છે કે ભવિષ્યમાં તેઓ અન્યત્ર પણ આવી જ હરકત કરે. ઉપરાંત, જો તેમણે તમારે ત્યાં ચોરી કરવાની શરતે ઓછા પૈસામાં કામ સ્વીકાર્યું હશે, તો તેનો હિસાબ તેઓ કોઈને કોઈ રીતે વસૂલ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.
તમે તેમને કામમાંથી કાઢી મૂક્યા, તે યોગ્ય નિર્ણય હતો. કોઈપણ અજાણ્યા વ્યક્તિને ઘરમાં રાખતી વખતે અથવા કામ સોંપતી વખતે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. તમે નસીબદાર છો કે તેઓ સમયસર પકડાઈ ગયા.
મંદિરમાં થયેલી ચોરીના પૈસા તમારા હતા? જો નહોતા, તો સ્વાભાવિક છે કે તેમાં તમારો સીધો હસ્તક્ષેપ ન હોય. પરંતુ પોતાના ઘરમાં થતી ચોરી સામે પગલાં લેવાનું તો જરૂરી જ છે. તમારે માત્ર કારીગરોથી જ નહીં, પરંતુ આવા કૃત્ય માટે પ્રેરણા આપતા પાડોસીથી પણ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. કરોડોના મકાનમાં રહેતો દરેક માણસ સજ્જન જ હોય, તેની કોઈ ગેરંટી નથી.
હવે વાત મંદિરમાં થતા દાનની. લોકો મંદિરમાં દાન શા માટે આપે છે? શું ઈશ્વરને તેની જરૂર છે? દાનપેટી ઈશ્વર ખોલે છે? શું ઈશ્વર એ પૈસાથી સમાજના નિયમો બનાવે છે? માણસ પોતાની શ્રદ્ધા અને સભાનતા સાથે અર્પણ કરે છે. ઘણીવાર તેમાં પોતાના અહંને સંતોષવાની ભાવના પણ જોડાયેલી હોય છે. જો એકવાર કંઈ દેવાર્પણ કરી દીધું હોય, તો પછી તેની માલિકી છોડવાનો ભાવ પણ એટલો જ મહત્વનો છે.
આ આખી ઘટના એક જ વાત શીખવે છે—ચોરી કોઈ પણ પ્રકારની હોય, તે ચોરી જ છે. પોતાની ચોરીને યોગ્ય ઠેરવવા માટે બીજાની ચોરીનું ઉદાહરણ આપવું એ પણ ખોટી માનસિકતા છે. ભોળા રહો, પરંતુ ભોળા દેખાવ નહીં, જેથી કોઈ તમને મૂર્ખ સમજીને ગેરલાભ ન ઉઠાવી શકે.
સૂચન: કેટલાક વાસ્તુવિચારકોની માન્યતા મુજબ અગ્નિ તત્વનું અસંતુલન વ્યક્તિને ઉતાવળા અથવા અનૈતિક નિર્ણયો તરફ દોરી શકે છે. આ દૃષ્ટિકોણ સર્વસ્વીકૃત વૈજ્ઞાનિક તથ્ય નથી, પરંતુ વાસ્તુશાસ્ત્રની એક માન્યતા તરીકે જોવો.
(આપના સવાલો મોકલી આપો Email: vastunirmaan@gmail.com)