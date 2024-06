‘I.N.D.I.A ગઠબંધન 295થી વધુ બેઠકો જીતશે’ : ખડગે

લોકસભા ચૂંટણી 2024 માટે મતદાનનો છેલ્લો તબક્કો આજે થોડા સમય પછી સમાપ્ત થશે. આ પછી એક્ઝિટ પોલના પરિણામો જાહેર થશે. સાચા પરિણામો 4 જૂને આવવાના છે. તે પહેલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ દાવો કર્યો હતો કે આ ચૂંટણીમાં I.N.D.I.A ગઠબંધન ઓછામાં ઓછી 295થી વધુ સીટો જીતશે.

The INDIA alliance leaders’ meeting at Congress President Shri @kharge’s residence in New Delhi today. pic.twitter.com/ykBQP4tSlI

— Congress (@INCIndia) June 1, 2024