Live Update : રાજ્યમાં 3 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 50 ટકા મતદાન

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં 14 જિલ્લાની 93 બેઠક માટે કુલ 833 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. જેમાં 2,51,58,730 મતદારો 833 ઉમેદવારોનું ભાવી નક્કી કરશે. જેમાં વાત કરવામાં આવે તો આ વખતની ચૂંટણીમાં 74 જનરલ, 06 અનુસુચિત જાતિ, 13 અનુસુચિત જનજાતિના ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં બીજા તબક્કામાં 50.51 ટકા મતદાન થયું છે. જેમાં સાબરકાંઠામાં સૌથી વધુ 57.23 ટકા થયું છે. જ્યારે સૌથી ઓછુંં મતદાન અમદાવાદમાં 44.67 ટકા નોંધાયું છે. શહેરી વિસ્તારમાં મતદાન કરવામાં ભારે નિરસતા જોવા મળી રહી છે.

જિલ્લા પ્રમાણે મતદાનના આંકડા

પ્રારંભિક 1 વાગ્યા સુધીમાં 34.74 ટકા જેટલું સરેરાશ મતદાન નોંધાયુ, સાબરકાંઠામાં સૌથી વધુ 39.73 મતદાન જ્યારે મહીસાગરમાં સૌથી ઓછું 29.72 ટકા મતદાન થયું.

Uttar Pradesh | 31.64% voter turnout recorded till 1 pm, in the by-poll to the Mainpuri Parliamentary constituency. pic.twitter.com/LOlRQiSZlG

— ANI (@ANI) December 5, 2022