ED એ અરવિંદ કેજરીવાલને 8મું સમન્સ મોકલ્યું

ED એ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને સમન્સ મોકલ્યા છે. દિલ્હીના કથિત દારૂ કૌભાંડમાં મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરી રહેલી કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી EDએ કેજરીવાલને 4 માર્ચે પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા છે. આ પહેલા કેજરીવાલને 7 સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે. પરંતુ તેણે તેમને ગેરકાયદેસર કહ્યા અને હાજર ન થયા. આવી સ્થિતિમાં હવે EDએ 8મીએ સમન્સ મોકલ્યું છે.

દિલ્હીની એક્સાઇઝ પોલિસીમાં ગોટાળાના આરોપો છે. આ મામલે સીબીઆઈ તપાસ કરી રહી છે. તે જ સમયે, ED આ કેસની તપાસ મની લોન્ડરિંગના એંગલથી કરી રહી છે. કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં AAPના બે મોટા નેતાઓ મનીષ સિસોદિયા અને સંજય સિંહની ધરપકડ કરી છે. EDએ કેજરીવાલને બોલાવવા માટે 7 સમન્સ મોકલ્યા છે. અગાઉ 22 ફેબ્રુઆરીએ EDએ કેજરીવાલને 7મું સમન્સ મોકલ્યું હતું અને 26 ફેબ્રુઆરીએ તેમને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા. પરંતુ કેજરીવાલ દેખાયા ન હતા. આમ આદમી પાર્ટીએ કહ્યું હતું કે આ મામલો કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે અને તેની સુનાવણી 16 માર્ચે છે. રોજ સમન્સ મોકલવાને બદલે EDએ કોર્ટના નિર્ણયની રાહ જોવી જોઈએ.

ED issues 8th summons to Delhi CM Arvind Kejriwal for questioning on March 4 in excise policy money laundering case: Officials

