લાહોરમાં લશ્કરના સ્થાપક અમીર હમઝા પર લોહિયાળ હુમલો

લશ્કર-એ-તૈયબાના સ્થાપક સભ્ય અને ભારતના મોસ્ટ વોન્ટેડ આતંકવાદી હાફિઝ સઈદના જમણા હાથ ગણાતા અમીર હમઝા પર લાહોરમાં અજ્ઞાત હુમલાખોરોએ અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કર્યું છે. હમઝાને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. અમીર હમઝા ૨૦૦૫ના બેંગલુરુ આઈએઆઈએસસી (IISc) હુમલા સહિત અનેક આતંકી ગતિવિધિઓમાં સામેલ રહ્યો છે. પાકિસ્તાનમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારત વિરોધી આતંકવાદીઓની જે રીતે ‘ટાર્ગેટ કિલિંગ’ થઈ રહી છે, તેમાં આ વધુ એક મોટો કિસ્સો છે.
અમીર હમઝા પર થયેલો આ હુમલો અત્યંત સુનિયોજિત હોવાનું મનાય છે. પાકિસ્તાની સુરક્ષા સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હમઝા જ્યારે રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે હુમલાખોરોએ તેને નિશાન બનાવ્યો હતો. જે રીતે આ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું છે તે દર્શાવે છે કે હુમલાખોરોને તેની હિલચાલ વિશે ચોક્કસ માહિતી હતી. પાકિસ્તાની મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ હુમલા બાદ સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને પોલીસ હુમલાખોરોની શોધખોળ કરી રહી છે, પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈની ધરપકડ થઈ શકી નથી.
કોણ છે અમીર હમઝા, તે જાણવું પણ જરૂરી છે. લશ્કર-એ-તૈયબાની સ્થાપના કરનાર પ્રથમ ૧૭ સભ્યોની યાદીમાં અમીર હમઝાનું નામ સામેલ છે. તે હાફિઝ સઈદનો માત્ર નજીકનો સાથી જ નથી, પરંતુ સંગઠનની વિચારધારા ફેલાવવામાં તેની ભૂમિકા પાયાની રહી છે. હમઝા લશ્કરના પ્રોપેગન્ડા વિંગ અને તેના પ્રકાશન વિભાગની જવાબદારી સંભાળતો હતો. તેણે લશ્કર માટે અનેક સામયિકો અને પુસ્તકોનું સંપાદન પણ કર્યું છે. વર્ષ ૨૦૧૨માં અમેરિકાએ તેને વૈશ્વિક આતંકવાદી (Global Terrorist) જાહેર કર્યો હતો, જે તેની ખતરનાક ગતિવિધિઓનો પુરાવો છે.