ડ્રેસ કોડ વિવાદઃ બિંદી-તિલક પર પ્રતિબંધ, પરંતુ હિજાબને મંજૂરી?

નવી દિલ્હીઃ લેન્સકાર્ટ(Lenskart)ના ઓફિસ ડ્રેસ કોડ સાથે જોડાયેલો એક દસ્તાવેજ લીક થતાં ભારે વિવાદ ઊભો થયો હતો. લોકોનો આરોપ હતો કે આ દસ્તાવેજ મુજબ ઓફિસમાં બિંદી અને તિલક લગાવવાની મંજૂરી નથી, જ્યારે હિજાબને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ મામલો વધતાં કંપનીના ફાઉન્ડર અને CEO પીયૂષ બંસલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ દસ્તાવેજ ખોટો છે અને કંપનીની હાલની નીતિઓ દર્શાવતો નથી.
લેનસ્કાર્ટ આઈવેર (ચશ્માં) ઉદ્યોગની મોટી કંપની છે, જે સસ્તા ભાવે ચશ્માં ઉપલબ્ધ કરાવે છે. કંપની પોતે ફ્રેમ અને લેન્સ બનાવે છે અને મધ્યસ્થીઓને દૂર કરીને ખર્ચ ઘટાડે છે. આ સ્ટાર્ટઅપ 2019માં યુનિકોર્ન બન્યું હતું અને હાલમાં લગભગ 5.6 અબજ ડોલરના મૂલ્યાંકન સાથે IPOની તૈયારીમાં છે.
એ દરમિયાન ઓફિસ ડ્રેસ કોડ સાથે જોડાયેલો દસ્તાવેજ લીક થતા કંપનીને ભારે વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો. સિંદૂર, જે વિવાહિત હિંદુ મહિલાઓની ઓળખ માનવામાં આવે છે, તેના વિશે દસ્તાવેજમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે સિંદૂર ઓછામાં ઓછું લગાવવું જોઈએ અને તે કપાળ પર ન ફેલાવું જોઈએ. બિંદી લગાવવાની મંજૂરી નથી.
આ દસ્તાવેજમાં આગળ લખ્યું હતું કે હિજાબની મંજૂરી છે અને મુસ્લિમ મહિલાઓ માટે માથા પર પહેરાતા સ્કાર્ફ વિશે પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે.
ઓનલાઇન શેર કરાયેલા દસ્તાવેજ મુજબ હિજાબ,પઘડી પહેરતી વખતે તેનો રંગ કાળો હોવો જોઈએ. હિજાબ છાતીના મધ્ય ભાગ સુધી આવવો જોઈએ અને કંપનીના લોગોને ઢાંકી ન દેવો જોઈએ. સ્ટોરમાં બુરખા પહેરવા પર પ્રતિબંધ છે. આ લીક દસ્તાવેજમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું કે બિંદી/ક્લચર (હેર ક્લિપ)ની મંજૂરી નથી અને ધાર્મિક દોરા અથવા હાથમાં પહેરાતા કલાવાને દૂર કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું.
Hi, all. I’ve been seeing an inaccurate policy document going viral about Lenskart.
I want to speak directly that this document does not reflect our present guidelines.
Our policy has no restrictions on any form of religious expression, including bindi and tilak, and we…
— Peyush Bansal (@peyushbansal) April 15, 2026
આ મુદ્દે લેખિકા અને કાર્યકર શૈફાલી વૈદ્યે X પર પીયૂષ બંસલને ટેગ કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે હિજાબને મંજૂરી છે, પરંતુ બિંદી/કલાવાને કેમ નહીં?
એના જવાબમાં બન્સલે જણાવ્યું હતું કે આ લીક થયેલો દસ્તાવેજ કંપનીની હાલની નીતિઓને દર્શાવતો નથી. તેમણે લખ્યું હતું કે હું સ્પષ્ટ કહેવા માગું છું કે આ અમારી વર્તમાન નીતિઓ નથી.. અમારી ગ્રુમિંગ પોલિસી સમય સાથે બદલાતી રહે છે અને જૂના વર્ઝન આજે અમારી ઓળખ દર્શાવતા નથી. આથી થયેલી ગેરસમજ અને ચિંતાઓ માટે અમે માફી માગીએ છીએ.