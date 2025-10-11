કુમાર સાનુએ AI દ્વારા અવાજ અને ચહેરો બનાવવા મામલે હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો

ગાયક કુમાર સાનુએ હવે પોતાના વ્યક્તિત્વના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. અગાઉ ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન અને સુનીલ શેટ્ટી આવું કરી ચૂક્યા છે.
બોલીવુડના દિગ્ગજ ગાયક કુમાર સાનુએ પોતાની ઓળખ, અવાજ અને ગાયન શૈલીના દુરુપયોગ સામે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. તેમણે પોતાના વ્યક્તિત્વ અને પ્રચાર અધિકારોના રક્ષણ માટે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે. તેમનો દાવો છે કે તેમના અવાજ, ગાયન શૈલી, હસ્તાક્ષર, ફોટોગ્રાફ્સ અને તેમના ચહેરાનો પણ AI દ્વારા નકલ અને દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેનાથી તેમની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
AI નો ઉપયોગ કરીને નકલી વીડિયો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. કુમાર સાનુએ તેમની અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકો AI નો ઉપયોગ કરીને તેમના અવાજનું ક્લોન બનાવી રહ્યા છે. કેટલાક વીડિયો અને ઓડિયો ક્લિપ્સ તેમના અવાજ, શૈલી અને રીતભાતની નકલ કરે છે અને તેને મજાક અથવા મીમ્સમાં ફેરવી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ તેમની છબીને કલંકિત કરી રહ્યું છે અને તેમની કલાનું વ્યાપારી શોષણ કરી રહ્યું છે.
કુમાર સાનુએ વધુમાં કહ્યું કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ જેવા પ્લેટફોર્મ આ નકલી વિડિઓઝમાંથી કમાણી કરી રહ્યા છે. આ વિડિઓઝ તેણીને અભદ્ર રમૂજનો શિકાર બનાવે છે, જે તેની મહેનત અને પ્રતિષ્ઠા પર હુમલો છે.
ન્યાયાધીશ મનિત પ્રીતમ સિંહ અરોરા 13 ઓક્ટોબરે કુમાર સાનુની અરજી પર સુનાવણી કરશે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે કોઈને પણ પરવાનગી વિના તેમના અવાજ, શૈલી, ફોટો અથવા હસ્તાક્ષરનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આવી ક્રિયાઓને “ખોટા સમર્થન” અથવા ખોટા બ્રાન્ડ પ્રમોશન ગણી શકાય.
તેમણે વિનંતી કરી છે કે કોર્ટ તૃતીય પક્ષોને તેમના નામ, અવાજ અથવા છબીનો અનધિકૃત વ્યાપારી ઉપયોગ કરતા અટકાવવા અને તેમના નૈતિક અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરતી કોઈપણ સામગ્રીને તાત્કાલિક દૂર કરવાનો આદેશ આપે.
કૉપિરાઇટ કાયદા હેઠળ ન્યાયની માંગણી
અરજીમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કૉપિરાઇટ કાયદા હેઠળ, કલાકારને તેમના પ્રદર્શન પર “નૈતિક અધિકારો” હોય છે, અને જ્યારે તેમના કાર્યને ખોટી અથવા અયોગ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવે છે ત્યારે આ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થાય છે. કુમાર સાનુ દલીલ કરે છે કે તેમની કલાનું અનુકરણ કરવા માટે AI નો ઉપયોગ આ અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
સુનિલ શેટ્ટી અને ઐશ્વર્યા રાયે પણ પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો હતો
અગાઉ, સુનિલ શેટ્ટીએ પણ તેમના વ્યક્તિત્વના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે બોમ્બે હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. આ પહેલા, અભિનેત્રીઓ ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન અને મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન પણ આવી જ રીતે તેમના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે કોર્ટનો સંપર્ક કરી ચૂક્યા છે.