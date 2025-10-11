અભિનેતા રામ ચરણે PM મોદી સાથે કરી મુલાકાત, મળી ખાસ ભેટ

તેલુગુ સ્ટાર રામ ચરણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. અભિનેતાએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પીએમ સાથેની મુલાકાતની ઘણી તસવીરો શેર કરી છે.
અભિનેતા રામ ચરણ અને પીએમ મોદીએ તીરંદાજી પ્રીમિયર લીગના સંદર્ભમાં મુલાકાત કરી હતી. પીએમ મોદીએ અભિનેતાને ભગવાનની પ્રતિમા પણ ભેટ આપી હતી.
અભિનેતાએ કેપ્શનમાં એક લાંબી નોંધ લખી હતી, જેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, “અનિલ કામિનેની ગરુના નેતૃત્વ હેઠળ વિશ્વની પ્રથમ તીરંદાજી પ્રીમિયર લીગની સફળતા પર આપણા વડા પ્રધાન શ્રી @narendramodi જીને મળવાથી સન્માનિત અનુભવું છું. પીએમ જીનું માર્ગદર્શન અને રમતગમત પ્રત્યેનો જુસ્સો આપણને વિશ્વભરમાં તીરંદાજીના વારસાને જાળવવા અને પ્રોત્સાહન આપવામાં મદદ કરશે”.
View this post on Instagram
તેમણે વધુમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે,“બધા ખેલાડીઓને અભિનંદન, અમને આશા છે કે વધુ ઘણા લોકો માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે આ અદ્ભુત રમતમાં જોડાશે #ArcheryPremierLeague #ArcheryInIndia #RiseOfArchery”.
આર્ચરી પ્રીમિયર લીગએ ભારતની પ્રથમ ફ્રેન્ચાઇઝ-આધારિત તીરંદાજી ટુર્નામેન્ટ છે, જે 2025 માં તીરંદાજી એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેમાં 6 ટીમો, પૃથ્વીરાજ યોદ્ધા, માઇટી મરાઠા, કાકટિયા નાઈટ્સ, રાજપૂતાના રોયલ્સ, ચેરો આર્ચર્સ અને ચોલા ચીફ્સનો સમાવેશ થાય છે, દરેક ટીમમાં આઠ આર્ચર્સ (4 પુરુષો, 4 મહિલાઓ) હોય છે, જેમાં રિકર્વ અને કમ્પાઉન્ડ નિષ્ણાતો બંનેનો સમાવેશ થાય છે.
કુલ 36 ભારતીય તીરંદાજો અને 12 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધકોને ટીમોમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. યમુના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં મેચો ચાલી રહી છે અને ત્યારબાદ નોકઆઉટ થશે. રાજપૂતાના રોયલ્સ અને માઇટી મરાઠાસ બંને ટીમો સીઝનના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ હોવાથી સામસામે ટકરાશે.
આ અગાઉ, રામ ચરણે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના બાલાજી રામલીલા મેદાનમાં રાવણ દહનમાં હાજરી આપી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન અભિનેતાએ હિન્દીમાં ભાષણ આપ્યું હતું અને ‘RRR’માં અલ્લુરી સીતારામરાજુના તેમના પાત્રને યાદ કર્યું હતું. તેમણે આ કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ આપવા બદલ ઉત્તર ભારતના લોકોનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.