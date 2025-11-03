મળો એ વિજયી નાયિકાઓને જે ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં બની ગઈ અમર

ભારતની 11 દીકરીઓ છે ક્રિકટની ઈતિહાસમાં હંમેશ માટે પોતાનું સ્થાન બનાવી લીધુ છે. તેમણે ફાઇનલ જીતીને ઇતિહાસ રચી દીધો છે. પ્રતિકા રાવલે ભલે બે મેચ રમી ન હોય, પરંતુ તેમણે પણ ભારતની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
ભારતીય મહિલા ટીમે ક્રિકેટ જગતમાં ડંકો વગાડ્યો છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવ્યું, મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના 52 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ટાઇટલ જીત્યું. સખત મહેનત, જુસ્સો અને વિશ્વાસ દ્વારા આ ટીમ લાખો ભારતીયોના સપના પર ખરી ઉતરી છે. મંધાનાની પ્રતિભાથી લઈને રેણુકાની ગતિ સુધી, દરેક ખેલાડીની પોતાની વાર્તા છે, જે સંઘર્ષ, હિંમત અને આશાથી ભરેલી છે. ચાલો જાણીએ તે 11 ખેલાડીઓ વિશે જે વિજયની નાયિકાઓ હતી…
સ્મૃતિ મંધાના: મહિલા ક્રિકેટની ગ્લોબલ આઇકોન
મહારાષ્ટ્રના સાંગલીની વતની સ્મૃતિ મંધાના બાળપણથી જ છોકરાઓ સાથે રમતી હતી. તેના પિતા અને ભાઈ બંને ક્લબ ક્રિકેટર હતા. તેના સમય અને શોટ પસંદગીએ તેને ભારતીય ટીમની સૌથી વિશ્વસનીય ખેલાડીઓમાંની એક બનાવી છે. મંધાનાએ ઘણી વખત ટીમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાંથી બચાવી છે અને હવે તે મહિલા ક્રિકેટની ગ્લોબલ આઇકોન છે.
શેફાલી વર્મા: નિર્ભયતાનું પ્રતિક
હરિયાણાના રોહતકની શેફાલી વર્મા જ્યારે શેરી ક્રિકેટ રમતી ત્યારે તેને “છોકરાઓ માટેની રમત” હોવાનું કહી રોકવામાં આવતી હતી. પરંતુ શેફાલી અટકી નહીં. તેણીએ 15 વર્ષની ઉંમરે ભારત માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું, અને હવે તેની આક્રમક બેટિંગ દરેક બોલરની કસોટી કરે છે.
જેમીમા રોડ્રિગ્સ: મુંબઈ સ્ટ્રીટ ક્રિકેટરથી વર્લ્ડ કપ સ્ટાર સુધી
જેમીમા રોડ્રિગ્સ ચર્ચ સંગીતકારોના પરિવારમાંથી આવે છે. તેના પિતા એક સ્કૂલ કોચ છે. શિક્ષણ, સંગીત અને ક્રિકેટમાં પારંગત, જેમીમાનું સ્મિત જેટલું મીઠું છે તેટલું જ તેની બેટિંગ ઘાતક છે. સેમિફાઇનલમાં તેની સદી ભારતની યાદગાર જીત તરફ દોરી ગઈ.
હરમનપ્રીત કૌર: કેપ્ટન, યોદ્ધા અને પ્રેરણા
મોગા (પંજાબ) ની હરમનપ્રીત કૌર, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટનો જીવ છે. 2017 ના વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની તેની 171* ઇનિંગ્સને કારણે તેણીને “લેડી ધોની” ઉપનામ મળ્યું. તે મેદાન પર આક્રમક છે, પરંતુ ટીમ માટે માતા જેવી પણ ભૂમિકા ભજવે છે. તેના નેતૃત્વમાં ટીમ વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બની છે. હરમનપ્રીત વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય કેપ્ટન છે.
અમનજોત કૌર: નાના શહેરનું એક મોટું સ્વપ્ન
મોહાલીની રહેવાસી અમનજોતે પંજાબના સંગરુર જિલ્લામાંથી પોતાની ક્રિકેટ સફર શરૂ કરી હતી. તેના પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હતી, પરંતુ તેના પિતાની હિંમતે તેને આગળ વધવામાં મદદ કરી. તેના ચોક્કસ સ્ટ્રોકથી રમત બદલવામાં તે સક્ષમ છે.
દીપ્તિ શર્મા: શાંત, ઘાતક ઓલરાઉન્ડર
ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરની દીપ્તિ શર્મા ટીમની સૌથી વિશ્વસનીય ઓલરાઉન્ડર છે. તેણીએ તેના ભાઈ સાથે પ્રેક્ટિસ કરીને ક્રિકેટ શીખી. બોલિંગમાં તેણીની ધીરજ અને નિયંત્રણ ભારતની જીતમાં મુખ્ય પરિબળો હતા. તેણીએ ફાઇનલમાં પાંચ વિકેટ લીધી, મેચનું પાસું ફેરવી દીધું અને ટીમ ઇન્ડિયાને ચેમ્પિયન બનાવી.
રિચા ઘોષ: આક્રમક વિકેટકીપર-બેટર
પશ્ચિમ બંગાળની રિચા ઘોષ મેદાન પર જુસ્સાનું પ્રતિક છે. તેના પિતા ક્રિકેટ કોચ છે. તેણીએ 16 વર્ષની ઉંમરે ભારત માટે રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. સ્ટમ્પ પાછળ તેની હિટિંગ ક્ષમતા અને ચપળતાએ તેણીને ટીમનો અનિવાર્ય ભાગ બનાવી દીધી છે.
રાધા યાદવ: મુંબઈની શેરીઓથી વિશ્વ મંચ સુધી
મુંબઈના ધારાવીની ઝૂંપડપટ્ટીથી, રાધા યાદવે એક એવી સફર શરૂ કરી છે જે પ્રેરણા બની ગઈ છે. આ ડાબોડી સ્પિનર કોઈપણ બેટ્સમેનને તેની વિવિધતાઓથી મૂંઝવી શકે છે. બાળપણમાં દૂધ વેચતા પરિવારની પુત્રી, તે હવે લાખો લોકો માટે પ્રેરણા છે.
ક્રાંતિ ગૌર: ખંતનું ઉદાહરણ
મધ્યપ્રદેશની ક્રાંતિ ગૌર એક સમયે નેટ બોલર હતી. તેના પિતાની નોકરી ગયા પછી, ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ બન્યું, પરંતુ તેણીએ ક્યારેય હાર માની નહીં. આજે, ક્રાંતિ ભારતના ઝડપી બોલિંગનો નવો ચહેરો છે અને એક ગરીબ પરિવાર માટે આશાનું ઉદાહરણ છે.
શ્રી ચરણી: આંધ્રપ્રદેશની ઉભરતી સંવેદના
આંધ્રપ્રદેશના કડપા જિલ્લાની રહેવાસી શ્રી ચરણીએ ખો-ખો અને બેડમિન્ટન રમ્યા પછી ક્રિકેટનો માર્ગ અપનાવ્યો. ધૂળિયા ગામડાના મેદાનોથી લઈને વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ સુધીની તેમની સફર નોંધપાત્ર રહી છે. તેમણે WPLમાં પોતાની પ્રતિભાથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા અને હવે તેઓ દેશ માટે રમી રહ્યા છે.
રેણુકા ઠાકુર: હિમાચલની નાયિકા
હિમાચલના નાના ગામ પારસાની રેણુકા ઠાકુરની વાર્તા સંઘર્ષ અને સમર્પણનું ઉદાહરણ છે. પિતાના મૃત્યુ પછી તેની માતાએ એકલા હાથે તેનો ઉછેર કર્યો. HPCA એકેડેમીમાં તાલીમ લઈને, તેણીએ પોતાની ઝડપી બોલિંગ કુશળતાને નિખારી અને હવે તે ભારતના પેસ આક્રમણની કરોડરજ્જુ છે.
ભારતની આ 11 દીકરીઓએ સખત મહેનત દ્વારા પોતાનું ભાગ્ય ઘડ્યું છે. તેમણે ઇતિહાસ રચ્યો છે અને સાબિત કર્યું છે કે જ્યારે દીકરીઓ રમે છે ત્યારે દેશ જીતે છે. આ યાદીમાં પ્રતિકા રાવલનો સમાવેશ ન કરવો એ અન્યાય હશે. ભારતીય ટીમના સેમિફાઇનલ દોડમાં તેણીએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણીનું કામ ઉત્તમ હતું.