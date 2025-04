KKR vs GT: ગુજરાત ટાઇટન્સે કોલકાતાને 39 રને હરાવ્યું

IPL 2025 માં ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમને રોકવી મુશ્કેલ જ નહીં પણ અશક્ય પણ લાગે છે. શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં, આ ટીમે હવે KKR ને તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ ઇડન ગાર્ડન્સ પર 39 રનથી હરાવ્યું છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ગુજરાતે 20 ઓવરમાં 198 રન બનાવ્યા, જેના જવાબમાં KKR ની બેટિંગ નિષ્ફળ ગઈ અને તેઓ આ સિઝનમાં પોતાની પાંચમી મેચ હારી ગયા. બીજી તરફ, ગુજરાતની ટીમ 8 માંથી 6 મેચ જીતી છે અને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. શુભમન ગિલ ગુજરાતની જીતનો હીરો હતો. ગુજરાતના કેપ્ટને 55 બોલમાં 90 રન બનાવ્યા. તેના સાથી ઓપનર સાઈ સુદર્શને 36 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા. જોસ બટલરે 23 બોલમાં 41 રન બનાવ્યા.

સારી બેટિંગ બાદ ગુજરાતના ખેલાડીઓએ બોલિંગ પણ સારી કરી. સિરાજ, કૃષ્ણા, રાશિદ ખાન, આર સાઈ કિશોર ખૂબ અસરકારક સાબિત થયા. કોલકાતાના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ગુરબાઝ ફક્ત 1 રન બનાવી શક્યા. નરેને 17 રનનું યોગદાન આપ્યું. ઐયરે 19 બોલમાં ફક્ત 14 રન બનાવ્યા અને એક પણ બાઉન્ડ્રી ફટકારી શક્યો નહીં. રસેલે 15 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા.

Match-winning knock ✅

Cementing #GT‘s 🔝 spot on the points table ✅

Skipper Shubman Gill is the Player of the Match 🫡

Scorecard ▶ https://t.co/TwaiwD5D6n#TATAIPL | #KKRvGT | @gujarat_titans | @ShubmanGill pic.twitter.com/SoEUhf1ea7

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2025